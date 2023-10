Basket, Venezia cede in casa al Paris in EuroCup. Non bastano i 28 punti di Simms

L’Umana Reyer Venezia non riesce a sbloccarci in EuroCup 2023-2024. I lagunari vengono sconfitti in casa dal Paris Basketball per 75-81, pagando un ultimo quarto da 15-25 con cui i transalpini fanno saltare il fattore campo e rimanendo imbattuti nel girone A al pari di Besiktas e London Lions. Secondo ko in fila per gli oro-granata, che cercheranno di rifarsi quanto prima per non compromettere il cammino europeo.

Agli uomini di coach Spahija non bastano i 28 punti di Simms ed i 21 punti di Amedeo Tessitori, insieme ai 16 di Tucker. Per gli ospiti, invece, il top scorer è Shorts con 18 punti – 17 punti per Hifi ed 11 di Malcolm.

Match subito scoppiettante con le due squadre che non si risparmiano su nessun pallone: doppia bomba di Tessitori e Simms (8-6), con Sy che tiene a contatto gli ospiti (10-10). Il centro della Nazionale sembra essere in stato di grazia, raggiungendo subito quota dieci punti segnati (16-12). Il Paris accorcia con Hifi dalla lunga distanza (20-19), operando il sorpasso con Shorts a -2’29” dalla prima sirena (20-21). O’Connell riporta la Reyer avanti (22-21), ma tre liberi di Shorts valgono il 22-24 dopo 10’.

Ray Jon Tucker pareggia subito i conti dalla lunetta nel secondo quarto (24-24), con Venezia che prova a spingere sull’acceleratore con un parziale aperto di 7-0 con Simms ed il solito Tessitori (31-24). Malcolm e Kessens scuotono i parigini (31-29), ma è ancora il centro ex Virtus Bologna a dare il break ai veneti (33-29). I francesi mordono le caviglie all’Umana (36-35), con Malcolm che si mette in proprio e piazza cinque punti in fila per il nuovo vantaggio ospite (38-40). Tucker non si fa intimorire e spara la bomba del 41-40 con cui i lagunari si portano avanti all’intervallo lungo.

Botta e risposta in avvio di ripresa tra Shorts e Simms (44-42), con lo statunitense ex di turno che aggiorna il bottino personale a quota 16 punti per il +4 Reyer (46-42). Ward accorcia per Paris (46-45), ma Jordan Parks trova due canestri per il nuovo +5 Venezia (50-45). Hifi tiene i transalpini a contatto da tre (50-48), ma Simms risponde con la stessa moneta e sale a quota 19 punti segnati (53-48). Piazzato di Malcolm e -3 Paris (53-50), con Tucker da due e Tessitori dalla lunetta che portano l’Umana a +7 (59-52) a -1’41” dalla terza sirena. I francesi non mollano e grazie ai liberi di Jantunen rimangono a -4 quando si va all’ultima pausa breve del match (60-56).

Nel quarto conclusivo il Paris innesta le marce alte: break di 8-0 e sorpasso (60-64), con Venezia che cerca di scuotersi e morde le caviglie grazie alla bomba di Tessitori (65-66). Simms fa 2/2 a cronometro fermo: contro-sorpasso Reyer (67-66), ma gli avversari non arretrano di un centimetro e vanno ancora avanti (67-70) costringendo coach Spahija a fermare il gioco per un time-out a meno di tre minuti dal termine della partita. Hifi porta i parigini a +6 (67-73), ma Simms replica subito e tiene l’Umana ad un solo possesso di svantaggio (70-73 e 25 punti per lui). Shorts trova però il 2+1 che avvicina i francesi alla vittoria (70-76), ma è ancora Simms a tenere a galla i veneti (73-76). Ancora Shorts perfetto dalla lunetta (73-78), con l’ala statunitense che non vuole mollare per il -4 (75-79). Due liberi di Jantunen valgono però il 75-81 con cui Paris espugna il Taliercio ed infligge il secondo ko in EuroCup alla Reyer Venezia.

IL TABELLINO DEL MATCH

UMANA REYER VENEZIA-PARIS BASKETBALL 75-81 (22-24, 19-16, 19-16, 15-25)

Venezia: Spissu ne, Tessitori 21, Casarin, A. De Nicolao, O’Connell 2, Parks 8, Brooks, Simms 28, Iannuzzi, Brown Jr., Tucker 16.

Paris: Shorts 18, Malcolm 11, Hifi 17, Ward 7, Sy 10, Kessens 8, Herrera, Kratzer 2, Denis, Diawara, Jantunen 8.

Credit: Ciamillo