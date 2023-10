Basket femminile: Schio domina in Romania, seconda vittoria in Eurolega

2/2 anche per il Famila Schio in Eurolega 2023-2024. La squadra allenata da Giorgios Dikaioulakos porta a casa il successo nella trasferta di Sfantu Gheorghe, in Romania, contro l’ACS Sepsi-SIC per 58-70, anche se il punteggio è sostanzialmente bugiardo dato il recupero della compagine rumena nell’ultimo quarto. Doppia cifra per Arella Guirantes, Robyn Parks e Julia Reisingerova, con 13, 12 e 11 punti rispettivamente; per la formazione di Zoran Mikes 20 a testa di Morgan Green e Borislava Hristova e poco altro dal resto.

Pronti via e l’attacco del Famila gira perfettamente: Reisingerova e Guirantes spingono verso il 2-11, che poi diventa 7-17 con il contributo pesante della lunga ceca. Parks piazza la tripla del 9-20 seguita da Guirantes per il 9-23. Green e Gereben limitano i danni (14-25 dopo 10′), ma in un secondo quarto nel quale le questioni offensive non hanno la stessa preminenza ci pensano le ospiti a lanciarsi ancor più su: è di Crippa il tiro da tre del 15-31. Si arriva anche al 15-34 (2/2 di Sottana), poi all’intervallo è 23-37 con le padrone di casa che tengono per buona misura grazie a Hristova.

Forse le parole di Sottana dopo la sconfitta a Venezia hanno dato una scossa all’ambiente scledense, perché il terzo quarto vede le tricolori non cedere niente, mantenendo praticamente sempre un vantaggio compreso tra le 10 e le 15 lunghezze fino al +18 di Guirantes e Parks (35-53). Nell’ultimo periodo si entra sul 37-53, ma ci pensano Reisingerova, Bestagno, Verona e Penna dalla lunetta a dare lo strappo finale (39-62). C’è però un brivido, perché a 5′ dal termine improvvisamente il Sepsi-SIC comincia a segnare sempre, con Gereben, Jankovic e ancora Green che obbligano Dikaioulakos al timeout sul 54-65 con 2’01” da giocare. A quel punto il Famila riprende le redini, Sivka segna gli unici due punti del match e Keys ribadisce da tre che è finita. Si chiude sul 58-70.

ACS SEPSI-SIC-BERETTA FAMILA SCHIO 58-70

SEPSI-SIC: Dumitrescu ne, Gereben* 4, Akathiotou ne, Nystrom* 5, L. Mikes ne, Nelson 2, Hristova* 20, Catinean, Belegante ne, Jankovic 6, Green* 20, Mununga* 1. All. Z. Mikes

SCHIO: Juhasz 8, Bestagno 4, Sottana* 4, Sivka 2, Verona 4, Guirantes* 13, Crippa 3, Chagas, Parks* 12, Keys* 5, Penna 4, Reisingerova* 11. All. Dikaioulakos

Foto: fiba.basketball