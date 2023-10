Basket: l’Olimpia Milano ospita il Maccabi per uscire dalla crisi, ma con il dubbio Mirotic

La sconfitta in campionato contro Pesaro ha aperto la crisi in casa Olimpia, ma Milano ha già l’occasione per provare a mettersela alle spalle. Domani al Forum, infatti, la squadra di Ettore Messina ospiterà il Maccabi Tel Aviv nel recupero della seconda giornata, quando il match venne rimandato per lo scoppio del conflitto israeliano-palestinese. Sulla partita di domani sera, però, pende un grande dubbio ed è quello della presenza di Nikola Mirotic.

L’ex Barcellona ha accusato un risentimento al tendine d’Achille sinistro dopo la gara con Pesaro. Il giocatore verrà rivalutato proprio prima della gara per deciderne l’impiego, che potrebbe essere con una restrizione del minutaggio. La presenza di Mirotic è ovviamente fondamentale per l’Olimpia, visto che Milano rischia di non avere il miglior marcatore dell’Eurolega ed ovviamente il suo principale terminale offensivo.

Nonostante l’Eurolega sia solo alle prime giornate, quella di domani è una sfida già molto importante per la classifica. La squadra di Messina ha perso tre delle quattro partite finora giocate, anche se tutte in trasferta e con l’unico successo arrivato con l’Olympiacos proprio al Forum. La sconfitta con Berlino ha lasciato tanti rimpianti, visto che i tedeschi non avevano mai vinto in stagione e soprattutto per Milano era stata più volte sulla doppia cifra di vantaggio.

A quel ko si è aggiunto poi quello in Serie contro Pesaro, anche se Messina ha optato per un ampio turnover. Sicuramente il tecnico siciliano non ha avuto le risposte che voleva da molti giocatori (soprattutto gli italiani) anche se non è mai facile cercare di diventare protagonisti quando si vede poco il campo.

Per il Maccabi non è ovviamente un momento semplice, vista la situazione in Israele, con la squadra che ha dovuto lasciare il paese, interrompere il campionato e trasferirsi a Belgrado per giocare le partite “casalinghe” in Eurolega. Il Maccabi ha un record di 2-2 ed è reduce dalla bruttissima sconfitta contro il Monaco (107-79), anche se in precedenza aveva vinto ad Atene contro il Panathinaikos.

Le parole di Ettore Messina: “Affrontiamo una squadra estremamente atletica, profonda, con un playmaker che tiene per mano tutti i compagni. Il Maccabi per definizione è una squadra che ha mentalità e coesione soprattutto nei momenti difficili. Ha perso a Monaco, ma ha avuto tempo per riposare e prepararsi. Me l’aspetto fortemente motivato. Noi dovremo almeno pareggiare la loro determinazione e sicuramente mostrare una migliore qualità di gioco rispetto alle ultime partite”.

Palla a due alle ore 20.30. Milano non può più sbagliare e il Forum proverà a trascinare l’Olimpia fuori dalla crisi.

