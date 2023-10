Volley, Fefé De Giorgi: “Siamo stati un po’ altalenanti, ma abbiamo fatto le cose migliori quando serviva”

Serviva un vittoria chiara e questa è arrivata oggi in casa Italia nel quinto impegno del torneo Preolimpico di volley, di scena a Rio de Janeiro (Brasile). I ragazzi di Fefé De Giorgi si sono imposti contro l’Iran sul punteggio di 3-0 (25-22, 25-22, 25-23) al termine di un incontro nel quale ci sono stati alti e bassi, ma abili i nostri portacolori a trovare la retta via quando più serviva.

De Giorgi ha chiesto ai suoi ragazzi una prova di carattere, dopo il brutto ko contro la Germania, che non poco ha complicato la vita alla Nazionale campione del mondo in carica. Il tecnico nostrano ha poi deciso anche di dare spazio ad alcuni giocatori che avevano meno minuti per permettere ai titolari di tirare un po’ il fiato. In questa chiave vanno letti gli inserimenti nella formazione iniziale di Sbertoli al posto di Giannelli in palleggio e Rinaldi al posto di Lavia come schiacciatore.

“Loro hanno giocato come ci aspettavamo, ci hanno sempre provato, non hanno mai mollato, ma noi siamo stati bravi; soprattutto in battuta e a muro siamo riusciti a fare la differenza nelle fasi finali. Oggi poi alcuni ragazzi che hanno giocato meno sono riusciti a dare un importante contributo in vista di questo rush finale che ci attende e durante il quale avremo bisogno di tutti“, le parole dell’allenatore dell’Italia.

“Una partita un po’ altalenante ma poi quando dovevamo chiudere siamo riusciti a fare le cose migliori. Loro, a livello di spirito sono stati sempre in partita e noi abbiamo concesso qualche errore non forzato, ma poi nella fase calda, quella punto a punto, abbiamo fatto le cose migliori. Domani ci aspetta un’altra battaglia, contro una squadra molto diversa, più fisica con una buona battuta“, ha aggiunto De Giorgi.

Foto: LiveMedia/Roberto Bartomeoli