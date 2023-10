Basket, l’Olimpia Milano affronta in trasferta Napoli nella 2° giornata di Serie A. Sfida ‘classica’ tra Virtus Bologna e Varese

Ad una settimana dall’inizio del Campionato, la Serie A di basket scende nuovamente in campo nell’imminente weekend per la seconda giornata della regular season 2023-2024. Previsto un solo anticipo il sabato sera, con le restanti partite in programma nell’arco della domenica 8 Ottobre. Andiamo a fare una breve presentazione di cosa ci attende sui campi del Belpaese.

Alle 20:30 di domani sabato 7 Ottobre la Nutribullet Treviso affronta la Germani Brescia: i veneti cercano il pronto riscatto dopo essere usciti sconfitti di misura dall’Olimpia Milano (86-80), mentre la Leonessa punta al bis dopo il successo al foto-finish contro la Carpegna Prosciutto Pesaro (81-79). La domenica di grande basket si apre con il match delle 12:00 tra la GeVi Napoli ed i Campioni d’Italia in carica dell’Olimpia Milano: i partenopei hanno espugnato il PalaSerradimigni sorprendendo la Dinamo Sassari (90-111), mentre l’EA7 Emporio Armani si deve togliere ancora un po’ di ruggine dopo aver faticato più del dovuto alla prima giornata contro la Nutribullet Treviso, mentre debutteranno questa sera in Eurolega contro il temibile Fenerbahce Istanbul.

Spostandoci poi al pomeriggio, alle 16:30 l’Unahotels Reggio Emilia attende al PalaBigi la Givova Scafati: gli emiliani sono reduci dal largo successo in trasferta contro la Happy Casa Brindisi (63-87), mentre i campani vogliono riscattare la battuta d’arresto rimediata solo nel finale contro la Virtus Bologna (75-81). Mezz’ora più tardi, alle 17:00, l’Estra Pistoia si trova di fronte la Dolomiti Energia Trentino: i toscani hanno accarezzato la vittoria contro Varese venendo sconfitti solo nei minuti conclusivi, mentre l’Aquila ha iniziato la stagione in EuroCup con un ko contro Ulm. Sfida tra deluse, invece, quella del PalaRadi tra la Vanoli Cremona e la Dinamo Sassari (ore 17:00): i neo-promossi non sono riusciti a ribaltare il fattore campo a Trento, mentre il Banco di Sardegna ha bisogno di riscattare la sonora battuta d’arresto rimediata contro la GeVi Napoli (90-111). Lo stesso tema si ripete nel match delle 18:15 tra la Bertram Derthona Tortona e la Happy Casa Brindisi, con i pugliesi che hanno forse pagato le fatiche europee nella débâcle interna contro Reggio Emilia (63-87).

A chiudere il programma della seconda giornata della Serie A di basket due partite serali. Alle 19:00 la Virtus Bologna ospita alla Segafredo Arena l’Openjobmetis Varese, in un match dal sapore ‘antico’ quando negli scorsi decenni le due squadre si affrontavano per contendersi lo Scudetto – entrambe hanno vinto alla prima giornata, rispettivamente contro la Givova Scafati e l’Estra Pistoia. Alle 19:30, invece, la Carpegna Prosciutto Pesaro cerca il pronto riscatto contro l’Umana Reyer Venezia che vorrà sicuramente cancellare il passo falso in EuroCup contro i London Lions.

Credit: Ciamillo