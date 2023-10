Basket, la Virtus Bologna dilaga contro Varese nel primo posticipo della 2° giornata. Colpo esterno di Venezia a Pesaro

Volge al termine anche la domenica di basket in Serie A, con i due posticipi (Virtus Bologna-Varese e Pesaro-Venezia) della seconda giornata della regular season 2023-2024 terminati poco fa. Scopriamo insieme come sono andati.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-OPENJOBMETIS VARESE 115-84

La Virtus Bologna non concede scampo all’Openjobmetis Varese, annientata al PalaDozza col punteggio di 115-84 e rimane in vetta alla classifica con due vittorie in altrettante partite disputate. Dopo una buona partenza (4-5), le V-nere salgono d’intensità e prendono il comando delle operazioni (18-13) allungando poco dopo con la tripla di Capitan Belinelli (26-13). Shahid replica per il -8 (30-22), ma il 2+1 di ‘Iffe’ Lundberg chiude il primo quarto sul 33-22 in favore dei padroni di casa. Nel secondo parziale i bolognesi non calano l’intensità e continuano a macinare gioco e punti, con l’Openjobmetis Varese che fatica a contenere l’attacco emiliano: il canestro da due di Alessandro Pajola vale il massimo vantaggio a +21 (47-26). McDermott prova a scuotere i compagni dall’arco con la tripla del 58-39 con cui si va al riposo di metà partita. Nella ripresa la Virtus Bologna continua ad incrementare il bottino, mantenendo almeno venti lunghezze di margine dopo l’appoggio di Lundberg (67-44). Varese accenna una timida reazione con i canestri dalla lunga distanza (72-57), ma due schiacciate micidiali di Jordan Mickey riportano i lombardi a -18 (80-62). Un contropiede di Shahid ed un libero di Jordan Mickey fissano il punteggio sul 80-67 dopo 3’ di gioco. Nel quarto conclusivo gli ospiti provano a rendere meno pesante il passivo, trascinati anche da un Davide Moretti in grande spolvero (13 punti per l’ex Pesaro). Nel finale la Virtus Bologna continua a non voltarsi e sfonda anche quota cento punti segnati con Dobric (103-79), iniziando anche a giocare con il cronometro fino al 115-84 con cui i bianconeri sconfiggono nettamente una Varese mai in partita.

TOP SCORER

Virtus Bologna: Belinelli 23, Pajola e Mickey 16

Varese: Hanlan 22, Moretti e Shahid 13

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO-UMANA REYER VENEZIA 64-76

L’Umana Reyer Venezia chiude il programma odierno con una vittoria alla Vitrifrigo Arena di Pesaro contro la Carpegna Prosciutto per 64-76. Avvio micidiale dei padroni di casa (8-0), con la Reyer che prende le misure e si porta avanti a metà parziale (14-15). Totè pareggia i conti da due (19-19), ma un appoggio di Amedeo Tessitori ed una schiacciata di Tucker portano i lagunari a +4 dopo 10’ (19-23). Nel secondo quarto l’Umana piazza un break micidiale di 6-0 per il primo vantaggio in doppia cifra della partita (19-29), con la Carpegna Prosciutto che sbaglia diversi tiri anche semplici senza riuscire a replicare agli avversari. McCallum da due prova a scuotere la squadra (26-36), con la schiacciata di O’Connell che vale il 28-41 con cui si completa il primo tempo. Reazione degli uomini di coach Repesa nella ripresa (36-41), ma cinque punti in fila di Simms rispediscono il messaggio al mittente (34-46). Bamforth riporta Pesaro a -9 (39-48), con gli ospiti che non si scompongono e continuano a mantenere gli avversari a distanza di sicurezza: Brown Jr. appoggia al tabellone per il 45-60 con cui si chiude anche la terza frazione. Nel quarto conclusivo la Reyer non alza il piede dall’acceleratore e continua ad incrementare il margine: Davide Casarin si mette in proprio e piazza cinque punti in fila per il +21 (47-68). Con la vittoria oramai in cassaforte Venezia si preoccupa di gestire fino alla sirena finale, mentre la Carpegna Prosciutto prova a rendere meno pesante il passivo di fronte al proprio pubblico per il 64-76 con cui si chiude il match.

TOP SCORER

Pesaro: Bamforth 17, McCallum 15, Totè 11

Reyer Venezia: Tucker 14, Simms 13, Tessitori e Brown Jr. 9

