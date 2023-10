Basket femminile: Virtus Bologna senza freni con Olbis Andrè stellare, espugna Gyor e vince ancora in Eurolega

Seconda partita e seconda vittoria per la Virtus Segafredo Bologna nell’Eurolega femminile 2023-2024. La squadra allenata da Pierre Vincent sconfigge per 74-85 l’Uni Gyor in terra ungherese, andando così a conseguire il primo successo lontano dalle mura amiche. Un bel cambio rispetto al via della stagione passata, anche per il modo in cui il 2-0 è arrivato. Ottima Olbis Andrè, 24 punti con 11/14 dal campo; 17 per Iliana Rupert e 16 per Ivana Dojkic. Dall’altra parte 24 di Diamond Miller e 13 di Kristine Anigwe.

Il primo quarto inizia in pompa magna per le V nere, che sfruttano benissimo tutto il quintetto base per salire sullo 0-10 nel giro di due minuti. La risposta dell’Uni Gyor è affidata soprattutto alle mani di Miller, che realizza 8 dei successivi 10 punti per le ungheresi. Le polveri tendono poi a bagnarsi tra i 5 e i 2 minuti alla fine del periodo, quindi arrivano Peters e Rupert a dare spinta a Bologna per il 16-20 dopo 10′.

Torok rientra in campo e segna da tre, ma la Virtus non concede il sorpasso e, anzi, continua a creare sull’asse Zandalasini-Rupert. Si procede a elastico, e se Gyor non cala è per merito della coppia Slocum-Dombai. All’intervallo è 35-41.

Si riparte, e per le padrone di casa è solo Miller, che riesce anche a siglare il pareggio a quota 43. La nuova spinta virtussina, però, è tutta di marca Dojkic-Andrè, e vale un altro parziale di 0-10. A parte Goree, l’Uni non gira più in attacco e questo porta ancora Andrè a firmare il +12. Deve intervenire la coppia Miller-Anigwe (di nuovo) perché le padrone di casa si sblocchino, e tanto basta per il 56-58 che poi diventa 56-60 a 10′ dal termine.

Al ritorno sul parquet arrivano Rupert e Peters a piazzare due triple fondamentali, che lanciano Andrè e un altro tiro da tre di Dojkic verso il 59-71. Di fatto il match terminerebbe qui, benché Gyor le provi tutte per tenersi vanamente in corsa contro una Virtus che ha consapevolezza totale di gestione.

SERCO UNI GYOR-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 74-85

GYOR: Miller* 24, Hegedus ne, Ruff-Nagy 4, Dombai 4, Torok 9, Goree* 10, Bach* 2, Slocum* 8, Gyongyosi ne, Anigwe* 13, Molnarova ne. All. Cziczas

BOLOGNA: Del Pero 3, Pasa* 2, Peters 10, Cox* 4, Rupert 17, Dojkic* 16, Andrè* 24, Zandalasini* 9, Orsili, Consolini. All. Vincent

Foto: fiba.basketball