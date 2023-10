Basket, intervento riuscito per Achille Polonara. Il comunicato della Virtus Bologna

La Virtus Bologna ha comunicato che “l’intervento chirurgico a cui si è sottoposto in data odierna Achille Polonara è tecnicamente riuscito“. Un primo passo importante verso il recupero per il 31enne nativo di Ancona, che si è dovuto operare quest’oggi all’Ospedale Maggiore del capoluogo emiliano per la rimozione di una neoplasia testicolare.

Dopo un periodo di riposo, lo staff medico delle Vu Nere – insieme a giocatore e medici – stabilirà modalità e tempistiche per la ripresa dell’attività sportiva. La diagnosi, annunciata dal club felsineo nella giornata di ieri, è recente e anche precoce. Un test antidoping effettuato dopo la Supercoppa Italiana avrebbe riscontrato dei valori anomali, facendo scattare l’approfondimento medico che ha poi portato alla scoperta del tumore ai testicoli.

Nei prossimi giorni verranno stabilite modalità e tempistiche per la ripresa dell'attività sportiva.

