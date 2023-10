Calcio a 5, Massimiliano Bellarte: “Mi aspetto un’altra gara difficile. Dovremo stare attenti a tutti i dettagli”

Verso Repubblica Ceca-Italia. La nazionale azzurra è giunta alla sua quarta partita di qualificazione ai Mondiali di calcio a 5 di Uzbekistan 2024, nel percorso del Girone D dell’Elite Round.

Sono 6 i punti raccolti sin qui dal gruppo di Bellarte, con la Spagna capolista a 7. Proprio il ct in conferenza stampa si è voluto proiettare su quello che potrà essere domani a Plzen, nella sfida che partirà alle ore 19.10: “È stata la partita che mi aspettavo, ma dovevamo curare meglio alcuni dettagli, perché certe disattenzioni in fase difensiva possono costare caro. Sapevamo – racconta – che avrebbero sfruttato armi come palle inattive e portiere di movimento. Non possiamo farci trovare impreparati. Proverò a porre maggiore attenzione a questi aspetti, per stimolare un’attenzione superiore”.

Poi ha aggiunto: “Mi aspetto una partita ancora più difficile. Per loro è un’ultima spiaggia se vogliono cullare sogni di Mondiale. Ma a prescindere, in queste partite non c’è nessuno che non voglia fare bella figura, a maggior ragione davanti al proprio pubblico e poi anche per un discorso di ranking. Ambienti come Policoro, Catania e Eboli sono difficilmente replicabili, ma sono sicuro che avranno un supporto importante. Dovremo essere bravi a rispondere anche a questi ulteriori stimoli”.

Infine Massimiliano Bellarte ha concluso dicendo: “È una prova del 9? Non credo alle prove, credo che si giochi per migliorare e fare step successivi, non per dimostrare qualcosa, perché altrimenti si perderebbe la percezione della totalità di quanto si sta facendo. Sì, non credo alle verifiche, ma al miglioramento”.

