Basket femminile, le convocate dell’Italia per Grecia e Germania nelle qualificazioni agli Europei 2025

Sono state diramate le convocazioni per la prima finestra delle qualificazioni agli Europei 2025 per quanto riguarda l’Italia. Va rimarcato, chiaramente, il fatto che si tratta di qualificazioni sui generis, dal momento che le facenti parte del Girone I (Italia, Grecia, Repubblica Ceca e Germania) sono già ammesse all’edizione in questione perché Paesi ospitanti. In particolare, a quello ellenico andrà la fase finale.

Per la prima volta nella storia la selezione azzurra giocherà a Vigevano, in quel del PalaEnichem. Andrea Capobianco ha deciso di chiamare, nella sostanza, quasi tutto il gruppo che ha vari motivi per riscattare la rassegna continentale 2023, finita agli ottavi di finale.

LE CONVOCATE DELL’ITALIA

0 Jasmine Keys 1997 ALA FAMILA SCHIO

1 Francesca Pasa 2000 GUARDIA SEGAFREDO ZANETTI BOLOGNA

2 Matilde Villa 2004 PLAYMAKER UMANA VENEZIA

3 Gina Conti 1999 PLAYMAKER ALLIANZ S.S. GIOVANNI

8 Costanza Verona 1999 PLAYMAKER FAMILA SCHIO

9 Cecilia Zandalasini 1996 ALA SEGAFREDO ZANETTI BOLOGNA

11 Francesca Pan 1997 GUARDIA UMANA VENEZIA

12 Valeria Trucco 1999 ALA-CENTRO ALLIANZ S.S. GIOVANNI

13 Lorela Cubaj 1999 CENTRO UMANA VENEZIA

14 Sara Madera 2000 ALA-CENTRO GERNIKA BIZKAIA

19 Martina Fassina 1999 GUARDIA UMANA VENEZIA

22 Olbis Andrè Futo 1998 CENTRO SEGAFREDO ZANETTI BOLOGNA

23 Laura Spreafico 1991 GUARDIA/ALA PASSALACQUA RAGUSA

24 Ilaria Panzera 2002 GUARDIA ALLIANZ S.S. GIOVANNI

52 Sierra Campisano 1997 ALA-CENTRO A.E SEDIS BASQUET

77 Martina Kacerik 1996 GUARDIA MAGNOLIA CAMPOBASSO

A DISPOSIZIONE

Anastasia Conte 2000 PLAYMAKER ALAMA S.MARTINO DI LUPARI

Beatrice Del Pero 1999 GUARDIA SEGAFREDO ZANETTI BOLOGNA

Caterina Gilli 2002 ALA OBG ROMA

Giuditta Nicolodi 1995 ALA/CENTRO UMANA VENEZIA MESTRE

Silvia Pastrello 2001 ALA PASSALACQUA RAGUSA

Sara Ronchi 2003 GUARDIA DELSER CRICH UDINE

Martina Spinelli 2002 CENTRO FAENZA BASKET PROJECT

Stefania Trimboli 1996 PLAYMAKER MAGNOLIA CAMPOBASSO

Lo spazio a Francesca Pasa è sostanzialmente inevitabile, dal momento che Pierre Vincent, alla Virtus Bologna, le ha affidato compiti sempre più importanti ai quali sta rispondendo con particolare fiducia. Nel gruppo anche Ilaria Panzera, autrice anche lei di un bell’inizio di campionato. In gruppo anche Gina Conti (dell’Ohio, ma di origini della zona di Isernia), a corrente alternata in quest’inizio di stagione, e Sierra Campisano, di San Diego, all’esordio in Nazionale dopo che l’anno scorso, pur con l’arrivo del passaporto italiano, non fu chiamata (e questo determinò anche, per certa misura, il suo passaggio da Schio a Faenza).

L’Italia giocherà il 9 novembre alle 20:00 contro la Grecia (diretta tv su RaiSport) e poi, il 12, partirà alla volta di Amburgo, dove se la vedrà con la Germania alle 17:30. Nello staff Alessandro Fontana va a ricoprire il ruolo di video analista, mentre accanto a Cinzia Zanotti da vice ci sarà Vincenzo Di Meglio, attualmente coach di Roma. Entra come team manager Kathrin Ress, un pezzo di storia del basket azzurro nonché una delle otto italiane ad aver giocato in WNBA.

Queste le parole di Capobianco: “Da Vigevano parte il nostro cammino verso l’Europeo, che ci vedrà protagonisti nel girone che ospiteremo in Italia. Il percorso che ci attende è lungo ma anche se siamo qualificati dobbiamo sempre ricordarci di onorare la maglia azzurra. Ogni passo verso il 2025 deve darci stabilità e consapevolezze. Ripartiamo con entusiasmo, in questi giorni ho contattato al telefono tutte le giocatrici e mi ha fatto estremo piacere ascoltare il loro desiderio di affermarsi con la maglia della Nazionale. Dare il 100% in ogni occasione, allenamenti o partite: questo sarà il nostro mantra da qui al Women’s EuroBasket“.

