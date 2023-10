Basket femminile: Famila Schio, stagione per confermarsi. Ancora una caccia alle Final Four di Eurolega 2023-2024

Inizierà domani sera al PalaRomare contro Lublino la campagna di Eurolega 2023-2024 del Famila Schio, che in Europa è sponsorizzato Beretta. Si riparte dalle emozioni della passata stagione: il quarto di finale portato a casa contro Valencia, le Final Four di Praga, la partita giocata fino alla fine contro il Fenerbahce e la spettacolare tripla di Egle Sventoraite del terzo posto finale.

Quest’anno le scledensi di Giorgios Dikaioulakos partono con una filosofia ben diversa da quella che normalmente si vede in Italia e non solo: tante europee, poco affidamento sulle USA. Di queste, infatti, è arrivata solo Robyn Parks, mentre giunge da Porto Rico (che ad oggi è territorio non incorporato degli States) Arella Guirantes. Il colpo più importante resta senza dubbio quello di Julia Reisingerova, tra le lunghe più d’impatto dell’intera Europa e nel pieno dei migliori anni, visto che ne ha 25. Senza dimenticare che è rimasto confermato tutto il gruppo italiano, la qual cosa non guasta, anzi, vista l’assoluta qualità.

Il sorteggio è stato anche abbastanza benevolo con le arancioni, nel senso che le formazioni di primissima fascia presenti sono Valencia e Fenerbahce. Per quanto riguarda le spagnole, hanno effettuato qualche cambio nel roster pur mantenendo l’ossatura della passata stagione, con Alba Torrens, Raquel Carrera e Bec Allen come punte vere e proprie. Le turche, invece, si trovano già con Kayla McBride, Emma Meesseman, Yvonne Anderson e Kitija Laksa, il che lascia in mano a Valerie Garnier un’importante batteria di opzioni.

Delle altre formazioni, considerate quelle appena citate (Fenerbahce, Schio e Valencia) come prime tre forze, le successive potenzialmente in grado di dar fastidio sono ASVEL Femenin e, in parte, Saragozza; nel primo caso si passa sotto vari incroci tra Nazionale francese ed ex del Famila, visto che Gruda (soprattutto) e Miyem qualche ricordo l’hanno lasciato. Detto di Lublino, che ha prelevato da Sassari Elin Gustavsson, per quanto riguarda DVTK e Sepsi-SIC il compito sarà quello di provare a mettere bastoni tra le ruote. Possibile per il DVTK di Miskolc, che ha fra l’altro Monyka Grigalauskyte come ex scledense, meno per il club rumeno.

Credit: Ciamillo