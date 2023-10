Volley, cosa cambia per l’Italia dopo il ko con la Germania. Bagarre con Brasile e Cuba. Ma il ranking…

Diventa decisamente complessa la situazione dell’Italia nel Preolimpico di volley in corso di svolgimento a Rio de Janeiro. Lo scontro diretto contro la Germania avrebbe potuto proiettare gli azzurri verso Parigi 2024, invece ad imporsi sono stati i teutonici, di fatto ormai quasi qualificati per i Giochi.

I tedeschi, pur con una compagine per gran parte datata, sono la grande rivelazione di questo torneo, che evidentemente hanno preparato con estrema cura. Per la selezione di Michal Winiarski si tratta infatti del grande obiettivo stagionale, perché la Germania manca alle Olimpiadi nel volley dal 2012. L’Italia, al contrario, è reduce da una Nations League (quarta) e da un Europeo (seconda) vissuti da protagonista: la condizione di forma degli azzurri è in flessione.

La Germania ha già battuto tutte quelle che, sulla carta, erano le pretendenti al pass a cinque cerchi: Iran, Cuba, Brasile ed Italia. Il calendario sorride ai tedeschi con Repubblica Ceca, Qatar e Ucraina: potrebbero anche concedersi il lusso di una sconfitta per timbrare il biglietto per la Francia.

A questo punto si profila una vera e propria bagarre per il secondo posto tra Italia, Cuba e Brasile, tutte squadre che devono ancora affrontarsi tra di loro. Gli azzurri chiuderanno il Preolimpico proprio contro i verdeoro domenica 9 ottobre alle 15.00. Non è escluso che, con determinati incastri, ci si possa qualificare anche con due sconfitte. Tuttavia per la certezza del pass occorrerà vincere tutte e tre le partite rimanenti (la selezione tricolore affronterà nell’ordine Iran, Cuba e Brasile). Ricordiamo che, ad ogni modo, l’Italia avrà comunque il paracadute del ranking mondiale anche in esito negativo di questo torneo: al momento gli azzurri sono terzi alle spalle di Polonia ed USA.

IL CALENDARIO DELLE ULTIME PARTITE DELL’ITALIA

Venerdì 6 ottobre

Ore 18.30 Italia-Iran

Sabato 7 ottobre

Ore 18.30 Italia-Cuba

Domenica 9 ottobre

Ore 15.00 Brasile-Italia

LA CLASSIFICA DEL PREOLIMPICO

Germania 4 vittorie, 12 punti, 12 set vinti e 4 persi (4 partite giocate) Italia 3 vittorie, 9 punti, 10 set vinti e 4 persi (4 partite giocate) Cuba 2 vittorie, 6 punti, 7 set vinti e 3 persi (3 partite giocate) Brasile 2 vittorie, 5 punti, 7 set vinti e 5 persi (3 partite giocate) Repubblica Ceca 1 vittoria, 4 punti, 6 set vinti e 10 persi (4 partite giocate) Iran 1 vittoria, 3 punti, 5 set vinti e 10 persi (4 partite giocate) Ucraina 1 vittoria, 3 punti, 3 set vinti e 6 persi (3 partite giocate) Qatar 0 vittorie, 0 punti, 1 set vinto e 9 persi (3 partite giocate)

Foto: FIVB