Basket femminile, debutto vincente per la Virtus Bologna in Eurolega: battuto il Polkowice per 90-69

Tutto abbastanza facile per la Virtus Bologna nella prima giornata del girone B dell’Eurolega femminile 2023/2024 di basket. Al PalaDozza, le ragazze di Pierre Vincent hanno giocato un’ottima partita contro il Polkowice e si sono imposte con un netto 90-69. Fondamentale per le V Nere un terzo quarto straordinario da 31-19, che ha permesso di prendere definitivamente il largo. La migliore in campo è stata Cecilia Zandalasini, autrice di 23 punti, 6 rimbalzi e 4 assist, ma vanno segnalati anche i 19 di Ivana Dojkic e i 12 di Olbis Andrè. Inutili invece per la squadra polacca i 16 di Brianna Fraser e i 13 di Charli Collier.

Dopo un inizio equilibrato (7-6), la Virtus Bologna aumenta il ritmo e allunga fino al +10 con il trio Zandalasini-Dojkic-Consolini (21-11). Il Polkowice però non ci sta e risponde, accorciando nel punteggio fino al -3 di fine primo quarto, grazie soprattutto alle giocate di Charli Collier (23-20). Il secondo periodo si apre con equilibrio, poi sale in cattedra la solita Zandalasini, che trascina le compagne ancora sul +10 (37-27). Nei restanti minuti la compagine polacca cerca di riavvicinarsi come fatto nel primo quarto, ma questa volta il tentativo di rimonta arriva fino al -4 (43-39), prima del canestro di Peters che porta la squadra di casa avanti di 6 prima dell’intervallo (45-39).

Dopo la pausa lunga la Virtus rientra in campo con molta più determinazione e con un parziale di 19-6 vola addirittura sul +19 (64-45). La reazione del Polkowice stavolta non arriva e le V Nere ne approfittano per controllare abbastanza agilmente il vantaggio fino al 76-58 di fine terzo periodo. Nell’ultimo quarto la compagine polacca non cambia ritmo e per le ragazze di Vincent diventa tutto facile fino al suono della sirena finale, che arriva con il punteggio sul 90-69.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – KGHM BC POLKOWICE 90-69 (23-20, 22-19, 31-19, 14-11)

Virtus Bologna: Del Pero 2, Pasa 2, Peters 11, Cox 8, Rupert 8, Barberis, Dojkic 19, Andrè 12, Zandalasini 23, Orsili

Polkowice: Baric 9, Stankovic 9, Friskovec 8, Gajda 5, Gertchen 5, Fraser 16, Collier 13, Stepien ne, Kosla 4, Kulinska

Foto: fiba.basketball