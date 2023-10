Basket, Eurolega 2023-2024: la Virtus Bologna comincia il suo cammino ospitando lo Zalgiris

Comincia dalle mura amiche della Segafredo Arena il cammino della Virtus Bologna nell’Eurolega 2023-2024. La squadra di Luca Banchi è pronta ad ospitare domani sera i lituani dello Zalgiris Kaunas con l’obiettivo di mantenere l’imbattibilità di questa primissima parte di stagione. Sarà comunque un esordio complicato, visto che i lituani hanno cambiato davvero pochissimo, restando con un roster identico a quello capace di chiudere al settimo posto l’anno scorso, centrando la qualificazione ai playoff.

Un obiettivo quello dei playoff che spera di centrare la Virtus, che è pronta a vivere il suo secondo anno consecutivo in Eurolega con una maggior consapevolezza e con l’esperienza della passata stagione. E’ una Bologna con qualche faccia nuova, partendo soprattutto da chi siede in panchina, visto che Luca Banchi ha sostituito solo qualche settimana fa Sergio Scariolo e si è già portato a casa il primo trofeo della stagione, vincendo la Supercoppa Italiana.

Si riparte dalle certezze come Toko Shengelia, Daniel Hackett e Marco Belinelli, ma anche un ritrovato Jordan Mickey, chiamato ad un anno importante anche in campo europeo. Per la prima in Eurolega ci dovrebbe essere anche l’esordio di Ognjen Dobric, giocatore che può avere un ruolo molto importante nelle rotazioni di Banchi. Sarà poi una partita speciale per Achille Polonara, che terminato la stagione passata proprio allo Zalgiris, trovando poco spazio e potrebbe avere un po’ di rivincita personale.

Come detto lo Zalgiris è rimasto sostanzialmente lo stesso dell’anno scorso. A rinforzare la squadra lituana è arrivato Naz Mitrou-Long, che non si è proprio trovato in quel di Milano dopo una stagione precedente davvero ottima a Brescia. Con lui anche l’ala Brady Manek ed il centro Danielius Lavrinovicius. Sicuramente una squadra esperta quella di Kaunas, che fa del gruppo lituano uno dei punti di forza (Lekavicius, Giedraitis, Butkevicius, Ulanovas, Birutis). Attenzione soprattutto a Keenan Evans, che è rientrato in campionato otto mesi dopo l’infortunio al tendine d’Achille, segnando 10 punti nel comodissimo successo dello Zalgiris (+52) contro il BC Gargždai.

Palla a due domani sera alle ore 20.30 per una Virtus Bologna ambiziosa e che vuole subito ben figurare nel proprio cammino di Eurolega. Da vendicare ci sono poi le due sconfitte della passata stagione e soprattutto trovare una vittoria contro una diretta rivale per i playoff. Vincere per lanciare un primo segnale.

Credit Ciamillo