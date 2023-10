Basket, EuroCup 2023-2024: Trento vuole sbloccarsi in coppa contro Bourg en Bresse

Appuntamento casalingo per la Dolomiti Energia Trentino nella seconda giornata dell’EuroCup 2023-2024. La squadra di coach Paolo Galbiati ospiterà domani sera i francesi del Bourg en Bresse. Sfida sicuramente affascinante per la formazione italiana, che ha perso all’esordio e quindi cerca la prima vittoria contro una delle squadre più in forma in questo periodo dell’anno.

A differenza di quello italiano, il campionato transalpino è già arrivato alla sesta giornata con il Bourg che occupa la seconda posizione con un record di cinque vittorie ed una sola sconfitta a sorpresa contro l’Ada Blois. Per il resto solo successi, compreso anche quello netto all’esordio contro i polacchi di Varsavia per 90-74 dove a mettersi in luce è stato soprattutto Hugo Benitez con 19 punti.

Tra le fila dei transalpini c’è anche un ex di Trento, Jeremy Morgan. L’americano ha vestito la maglia dell’Aquila nella stagione 2020-2021, segnando 269 punti in ventisei partite giocate. Alla prima in Europa con il Bourg en Bresse, Morgan è risultato il miglior marcatore con 14 punti.

Una Trento che comunque arriva a questo impegno di EuroCup con grande fiducia, dopo la vittoria esterna sul campo di Pistoia, la seconda consecutiva in campionato dove è a punteggio pieno. Un 78-73 nel quale protagonista è stato il neo arrivato Davide Alviti, che si è preso tante responsabilità dopo le stagioni vissute un po’ nelle retrovie in quel di Milano.

In dubbio la presenza di Mattia Udom per un problema alla schiena, ma oltre ad Alviti per coach Paolo Galbiati sono arrivati segnali molto incoraggianti dai nuovi arrivati, in particolare Kamar Baldwin e Prentis Hubb, che sono pronti a trascinare la Dolomiti Energia alla prima gioia europea della stagione.

Credit Ciamillo