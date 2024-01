Basket, Trento crolla in casa contro il Buducnost in EuroCup

Poteva essere la partita della svolta europea per la Dolomiti Energia Trento ed invece la squadra italiana è crollata in casa nella diciassettesima giornata di EuroCup contro i montenegrini del Buducnost. Finisce con un perentorio 97-78 da parte degli ospiti, con la squadra di coach Galbiati che ha subito un parziale pesantissimo nel terzo quarto, con il Budcnost che ha preso il largo in maniera definitiva.

Il protagonista della serata è Nikola Tanaskovic, che ha sfiorato la doppia doppia con 19 punti e 8 rimbalzi. Importanti anche i 14 punti di Yogi Ferrell. A Trento non sono bastati gli undici punti da parte di Prentiss Hubb, Davide Alviti, Toto Forray e Andrejs Grazulis.

Una partita che ha visto cominciare meglio gli ospiti, che si sono portati avanti alla prima sirena di otto punti. Trento è comunque rimasta nel match, riuscendo a portarsi anche in vantaggio nel corso del secondo quarto. All’intervallo, però, il Buducnost è in vantaggio per 45-39.

Trento non rientra praticamente dagli spogliatoi e vive un terzo quarto da incubo. Il Buducnost segnano addirittura 34 punti e alla terza sirena sono in vantaggio addirittura di 23 punti (79-56). Gli ultimi dieci minuti vedono Trento provare solo ad accorciare il divario, ma ormai la sconfitta era già certa. Finisce 97-78 per il Buducnost e ora per la Dolomiti la qualificazione si complica terribilmente.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

DOLOMITI ENERGIA TRENTO – BUDUCNOST VOLI PODGORICA 78-97 (14-22, 25-23, 17-34, 22-18)

Trento: Stephens, Hubb 11, Alviti 11, Niang, Conti 2, Forray 11, Cooke Jr 6, Udom 5, Biligha 8, Grazulis 11, Baldwin 13

Buducnost: Mihailovic 9, Magee 6, Freeman, Slavkovic 11, Makoundou 11, Ferrell 14, Grbovic 3, Jones, Tanaskovic 19, Wright IV 10, Paul 3, Kamenjas 11

