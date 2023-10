Basket: Achille Polonara si opererà per rimuovere una neoplasia testicolare

“Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica che, nella giornata di martedì 10 ottobre, Achille Polonara verrà sottoposto ad intervento chirurgico per la rimozione di una neoplasia testicolare riscontrata recentemente. Al termine dell’operazione verranno comunicati i tempi di recupero”.

Un comunicato di sole 36 parole, ma che dice tutto. Achille Polonara, uno dei giocatori più significativi della storia del basket italiano recente, domani si sottoporrà a un intervento chirurgico per rimuovere un tumore ai testicoli.

Il tutto dopo un’estate che, a livello di Nazionale, è stata difficilissima sotto numerosi punti di vista. In campionato era riuscito proprio ieri, contro Varese, a ingranare una marcia di buon livello con 10 punti in 22 minuti.

In qualunque luogo, da Bologna al resto d’Italia e di quell’Europa attraverso la quale ha viaggiato per portare il suo talento (Baskonia, Fenerbahce, Anadolu Efes e Zalgiris Kaunas le sue esperienze lontano dal nostro Paese), stanno giungendo ondate di affetto per il trentunenne di Ancona, atteso a un percorso che ora è ben più complicato rispetto a quel che basta su un parquet con la tecnica che lo ha sempre contraddistinto.

Credit: Ciamillo