A Lublino, in Polonia, si sono conclusi i Mondiali di basket 3×3 a livello Under 23. Le vittorie, nel torneo maschile e in quello femminile, sono andate rispettivamente agli Stati Uniti e all’Olanda, che però hanno chiuso l’evento in maniera differente.

Per quel che riguarda gli States, cammino da imbattuti: 21-12 al Giappone, 21-16 all’Italia, 21-11 all’Egitto, 21-16 alla Lituania nel girone. Nei quarti 21-13 alla Romania, in semifinale 21-10 alla Germania e, in finale, 21-3 a un Israele oltre ogni sorpresa, ma non proprio combattivo nell’ultimo atto.

In chiave olandese, invece, nel girone, dopo il 22-5 al Kenya e il 19-14 all’Austria, sconfitta 15-21 con la Cina prima del 21-19 agli USA. Nell’eliminazione diretta 16-12 all’Ungheria, 21-10 oltre i 10 minuti regolamentari alla Lituania e, infine, 19-17 ancora nell’overtime alla Polonia.

Migliori giocatori del torneo al maschile: Trey McGowens (MVP, USA), Omer Sadeh (Israele), Leon Fertig (Germania). Tra le donne, invece, ci sono Zoë Slagter (MVP, Olanda), Aleksandra Ziemborska (Polonia) ed Egle Zabotkaite (Lituania).

