Volley, lâ€™Italia passeggia con il Qatar e resta a punteggio pieno al Preolimpico

Tutto facile per l’Italia del volley maschile che supera col punteggio di 3-0 (25-19, 25-20, 25-19) la modesta nazionale del Qatar nel secondo match del torneo di qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Gli azzurri rimangono dunque a punteggio pieno con due vittorie in altrettante partite e si issa in testa alla classifica del girone A.

L’Italia sembra mettere sin dal primo momento il “pilota automatico”, gestendo con estrema tranquillità il cambio-palla e piazzando le accelerazioni nei momenti più delicati. Alessandro Michieletto è il grande protagonista del primo set, chiamato spesso in causa dal capitano Simone Giannelli ed in grado di rispondere sempre presente. Due invasioni consecutive del Qatar consegnano il primo set agli azzurri sul 25-19.

Nessun problema anche nel secondo parziale per gli azzurri che piazzano il break decisivo nella fase centrale quando Giannelli si trasforma in una muraglia invalicabile per l’attacco qatariota. I tanti errori al servizio e qualche distrazione di troppo fanno riavvicinare il Qatar fino al 22-20 ma a chiudere il set ci pensa Yuri Romanò col mani-out.

Copione molto simile anche nel terzo ed ultimo parziale che si apre con tre muri azzurri nei primissimi scambi. Michieletto e Romanò rimangono i riferimenti di un attacco che inizia a passare spesso anche dal centro, per le mani di Gianluca Galassi. Il Qatar non molla ma può poco per contrastare gli azzurri che chiudono la contesa con un muro di Tommaso Rinaldi.

Alessandro Michieletto chiude il match da top scorer con un totale di 14 punti, seguito da un ottimo Gianluca Galassi da 9 punti con il 67% in attacco. 8 i punti messi a referto da Yuri Romanò, 6 con ben 4 muri quelli di uno straordinario come sempre Simone Giannelli. Per il Qatar non bastano i 9 punti dell’opposto Dahi Hammad Mubarak e dello schiacciatore Raimi Wadidie.

