Basket femminile, Serie A 2023/2024: tutto facile all’esordio per Schio. La Virtus Bologna vince in rimonta contro Ragusa

Si è conclusa poco fa la prima giornata della Serie A di basket femminile 2023/2024. Dopo i due anticipi di ieri, in cui sono arrivate le vittorie di Venezia e San Martino, si sono disputate oggi le restanti quattro partite (da segnalare che in questa giornata ha riposato l’Oxygen Roma): ecco come sono andate.

Esordio vincente per la Virtus Bologna. Le ragazze di Pierre Vincent, fresche vincitrici della Supercoppa Italiana, faticano più del previsto sul campo di Ragusa, ma poi riescono a ottenere il successo per 73-67 grazie a un ottimo quarto periodo (25-16). Decisiva per le V Nere Cecilia Zandalasini, autrice di 18 punti, 8 rimbalzi e 3 assist, ma sono molto importanti anche Olbis André e Haley Peters: entrambe segnano 12 punti, e in più Olbis mette a referto anche 7 rimbalzi. Dall’altra parte non bastano invece i 20 punti di Laura Spreafico, i 16 di Jasmine Thomas e i 12 di Laura Juskaite.

Sorride al debutto anche Campobasso: la squadra di Antonello Restivo vince a grande sorpresa tutti i quattro quarti contro Sassari e conquista il successo con un netto 79-57. Fondamentali per la squadra ospite i 16 punti a testa di Que Morrison e Nina Dedic e i 14 punti e 12 rimbalzi di Pallas Kunaiyi-Akpanah, mentre alla compagine sarda non servono a nulla i 22 punti e 7 rimbalzi di Mia Hollingshed e i 13 di Ashley Joens.

Bene anche il Brixia basket, che davanti al pubblico amico batte Faenza in rimonta per 61-55 grazie a un quarto periodo clamoroso da 31 punti a 17. Da segnalare per la squadra di casa i 21 punti di una straordinaria Madeleine Garrick e i 15 punti e 6 rimbalzi di Vasiliki Louka. Inutili invece per Faenza i 18 punti di un’ottima Marzia Tagliamento e i 12 di Patricia Brossmann.

Tutto facile infine per Schio: le ragazze di Dikaioulakos rispondono alla grande dopo la sconfitta in Supercoppa contro la Virtus Bologna, vincendo in casa con un nettissimo 81-43 contro Sesto San Giovanni. Sugli scudi per la compagine veneta Arella Guirantes con i suoi 18 punti e 5 rimbalzi e Julia Reisingerova ed Elisa Penna con i loro 13 punti a testa. Ininfluenti per la squadra ospite i 16 punti di Tinara Moore.

LA CLASSIFICA DOPO LA PRIMA GIORNATA

1. Schio 2 pts.

2. Venezia 2 pts.

3. Campobasso 2 pts.

4. San Martino 2 pts.

5. Virtus Bologna 2 pts.

6. Brixia 2 pts.

7. Oxygen Roma 0* pts.

8. Ragusa 0 pts.

9. Faenza 0 pts.

10. Sanga Milano 0 pts.

11. Sassari 0 pts.

12. Battipaglia 0 pts.

13. San Giovanni 0 pts.

* Una partita in meno

Credit: Ciamillo