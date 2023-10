Basket, Brescia domina nell’anticipo di Serie A a Treviso

Dominio assoluto della Germani Brescia nell’anticipo della seconda giornata della Serie A di basket. Della Valle e compagni espugnano il campo della Nutribullet Treviso con il punteggio di 99-71 e almeno per una notte sono in testa in solitaria in classifica. Per Treviso è la seconda sconfitta consecutiva, ma decisamente un passo indietro dopo la bella prova offerta all’esordio con Milano.

Miro Bilan è ancora un grande protagonista tra le fila di Brescia. Il centro croato, uno dei colpi del mercato estivo, ha sfiorato la doppia doppia, chiudendo con 17 punti e 9 rimbalzi. Il miglior marcatore della Germani è stato John Petrucelli con 18 punti ed importante anche il contributo di Amedeo Della Valle e C.J Massinburg, entrambi con 15 punti. Per Treviso una serata davvero nerissima, nonostante un Ky Bowman da 17 punti.

Una partita che si è messa subito bene per la Germani, che ha spinto fin dai primi minuti, chiudendo avanti alla prima sirena di nove punti (24-15). Treviso comunque ha una reazione e gioca un’ottimo secondo quarto, riuscendo ad arrivare all’intervallo sul -7.

Dopo la pausa lunga è però tutta un’altra Brescia. La Germani costruisce subito un parziale che spacca in due la partita. I padroni di casa non riescono a reagire e si trovano sotto di 16 punti prima dell’ultimo quarto. Gli ultimi dieci minuti si aprono con un parziale di 17-2 per Brescia, che fa calare il sipario sul match. La Germani vince 99-71 e centra il secondo successo consecutivo.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

NUTRIBULLET TREVISO – GERMANI BRESCIA 71-99 (15-24, 24-22, 19-28, 13-25)

Treviso: Bowman 17, Harrison 8, Torresani 2, Faggian 2, Camara 3, Booker 2, Zanelli 5, Young 1, Scandiuzzi, Mezzanotte 9, Allen 11, Paulicap 11

Brescia: Christon 15, Bilan 17, Della Valle 15, Akele, Porto, Gabriel, Burnell 10, Massinburg 15, Tanfoglio, Petrucelli 18, Cobbins 4, Cournooh 5

Credit Ciamillo