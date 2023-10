ATP Vienna, il tabellone di Arnaldi. Subito un qualificato, poi sfide intriganti

Matteo Arnaldi si è reso protagonista di una splendida risalita nelle ultime settimane e attualmente occupa il 46mo posto nel ranking ATP con 1.000 punti all’attivo. Il tennista italiano tornerà in scena settimana prossima al torneo ATP 500 di Vienna, dove proverà a farsi strada cercando di scalare ulteriormente la classifica. Il primo turno potrebbe rivelarsi favorevole, visto che il 22enne incrocerà un qualificato. Il resta del tabellone, però, è tutt’altro che agevole e propone sfide decisamente impegnative.

In un eventuale secondo turno Matteo Arnaldi potrebbe trovarsi di fronte il russo Andrey Rublev (atteso al debutto dall’australiano Alexei Popyrin) e sarà così costretto a inventarsi una clamorosa impresa contro l’attuale numero 5 del ranking ATP, contro cui non ha mai giocato. In caso di qualificazione ai quarti di finale allora potrebbe materializzarsi una super sfida con il tedesco Alexander Zverev, numero 9 al mondo contro cui non ci sono precedenti.

Il teutonico debutterà contro l’austriaco Sebastian Ofner, poi eventualmente avrebbe il britannico Cameron Norrie o un qualificato. L’incrocio con Jannik Sinner potrebbe avvenire soltanto in semifinale, sulla strada dell’altoatesino ci saranno Ben Shelton (se non si cancellerà), uno tra Mackenzie McDonald e Francisco Cerundolo, eventualmente Frances Tiafoe (favorito in quello spicchio).

Foto: Lapresse