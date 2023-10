ATP Vienna, Ben Shelton fuga i dubbi sulla sua presenza contro Sinner: "Sto arrivando..."

Ben Shelton ha scacciato i dubbi che si erano manifestati nelle ultime ore e ha confermato la sura presenza al torneo ATP 500 di Vienna, che scatterà lunedì 23 ottobre sul cemento della capitale austriaca. Si pensava che il giovane tennista statunitense rinunciasse a questa manifestazione visto il recente tour de force in Asia, caratterizzato dai quarti di finale raggiunti al Masters 1000 di Shanghai e soprattutto dal trionfo odierno nel torneo ATP 500 di Tokyo.

L’americano ha invece deciso di prendere l’aereo alla volta dell’Europa e di tornare immediatamente in campo, senza riposarsi e con un tempo davvero molto ridotto per recuperare non soltanto dalle fatiche fisiche ma anche dal viaggio intercontinentale e dal jet lag. Il 21enne, diventato numero 14 al mondo, ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram. Il video lo ritrae mentre è in aeroporto e dice: “Sono pronto per andare a Vienna“.

Ben Shelton accompagna le immagini con un messaggio: “Ci vediamo mercoledì“. Mercoledì 25 ottobre è infatti la data nei fatti prevista per il primo turno a Vienna, dove l’americano affronterà Jannik Sinner. Il tennista italiano ha ora avuto la certezza che dovrà incrociare l’avversario emergente, più giovane di lui di un anno e che lo ha di recente battuto agli ottavi di Shanghai. L’altoatesino, attuale numero 4 al mondo, avrà subito un’occasione per prendersi la rivincita.

