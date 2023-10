WTA Monastir 2023: Jasmine Paolini si arrende in finale alla belga Mertens

Sfuma la possibilità di conquistare il secondo titolo in carriera per Jasmine Paolini. La tennista toscana è stata sconfitta in finale del torneo WTA di Monastir dalla belga Elise Mertens, che bissa la vittoria dello scorso anno sul cemento tunisino, con il punteggio di 6-3 6-0 in un’ora e dodici minuti di gioco. Per Mertens si tratta, invece, dell’ottavo successo nel massimo circuito.

Una partita nella quale Paolini ha faticato tantissimo al servizio, vincendo solamente il 40% dei punti quando ha servito la prima, mentre il 38% con la seconda. L’azzurra poi ha sfruttato solamente una delle sette palle break avute a disposizione.

Proprio sulle palle break, Paolini ne ha avute ben tre consecutive nel secondo gioco della partita, ma non è riuscita a strappare il servizio all’avversaria. Il break arriva per Mertens nel game successivo, ma subito l’azzurra trova il controbreak del 2-2. Purtroppo i problemi nei turni in battuta per la toscana proseguono, con Mertens che ottiene il break nel settimo e nono game, chiudendo il primo set sul 6-3.

Il secondo set è un monologo di Mertens. Paolini non sfrutta due palle break in apertura e subito dopo arriva il break della belga. La numero 36 del mondo scappa poi anche sul 4-0 e alla fine ottiene un terzo break, andando a chiudere sul 6-0 e vincendo il torneo.

FOTO: LaPresse