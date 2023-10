Atletica, Pietro Riva sfonda il muro dell’ora: “Mezza maratona agli Europei, Olimpiadi sui 10.000”

Pietro Riva si è reso protagonista di una prestazione maiuscola alla mezza maratona di Valencia, dove è diventato il secondo italiano di sempre a scendere sotto l’ora sulla distanza. Il piemontese ha completato i 21,097 km con il tempo di 59:41, fermandosi a quindici secondi dal record nazionale timbrato lo scorso anno da Yeman Crippa a Napoli. Il 26enne si è esaltato in terra iberica, chiudendo la gara al 15mo posto e diventando il settimo europeo di sempre sulla distanza.

Pietro Riva ha commentato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Mi aspettavo di andare forte e speravo di correre in meno di un’ora, ma forse non pensavo di poter scendere sotto quel muro di così tanto. Sono davvero contento anche per come ho gestito la gara, soprattutto tra il decimo e il quindicesimo chilometro dopo un avvio molto rapido, riuscendo spesso a tenere alto il ritmo nel gruppo in cui mi sono trovato. Alla fine ho stretto i denti, con in mente l’obiettivo da raggiungere“.

Il piemontese ha proseguito: “Se lo stop per infortunio mi ha fatto rinunciare alle gare estive, potrebbe avermi aiutato a riposare un po’ e quindi a riprendere la giusta condizione, dopo la scorsa stagione che era stata particolarmente lunga. Credo anche di aver cambiato atteggiamento negli allenamenti, che affronto in modo meno aggressivo e più parsimonioso, arrivando meno stanco alle gare e nelle ultime uscite mi sono espresso al massimo“.

L’azzurro ha poi concluso: “Ora qualche giorno di vacanza, poi inizierò a lavorare per il 2024 puntando agli Europei di Roma, probabilmente sulla mezza maratona, e con il sogno di potermi qualificare per le Olimpiadi sui 10.000 metri. Ci sarà da costruire il ranking e da migliorare sulle distanze più brevi”.

Foto: Colombo/FIDAL