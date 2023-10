ATP Vienna 2023, Matteo Berrettini si cancella. Rientro a Metz o Sofia prima della Coppa Davis?

Matteo Berrettini rinvia ancora il rientro in campo: l’azzurro, dopo l’infortunio accusato agli US Open che lo ha costretto a guardare da spettatore la fase a gironi delle Finali di Coppa Davis a Bologna, dapprima si è cancellato dal torneo di Stoccolma e, da pochi minuti, ha rinunciato anche al torneo ATP 500 di Vienna.

Berrettini poi non disputerà il torneo ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy, dove non ha la classifica per entrare direttamente in tabellone e non è iscritto alle qualificazioni, ma potrebbe tornare in campo nella settimana che va dal 5 all’11 novembre.

In quella settimana, infatti, si giocheranno l’ATP 250 di Metz e l’ATP 250 di Sofia, che sostituisce Tel Aviv: in entrambi i casi, però, l’azzurro non è sicuro di giocare essendo fuori dal main draw di 6 posti in Francia e di 3 in Bulgaria. In nessuno dei due tornei, inoltre, Berrettini è iscritto alle qualificazioni.

L’azzurro così a novembre potrebbe alternare una settimana di gioco ed una di riposo prima della Coppa Davis, dato che dopo i tornei di Metz e Sofia ci sarà spazio per le ATP Finals di Torino, nelle quali sarà impegnato, tra gli azzurri che poi rivedremo a Malaga, Jannik Sinner.

POSSIBILE CALENDARIO MATTEO BERRETTINI

23-29 ottobre Erste Bank Open (Vienna, Austria)

5-11 novembre Moselle Open (Metz, Francia) o Sofia Open (Sofia, Bulgaria)

21-26 novembre Davis Cup Finals (Malaga, Spagna)

Foto: LaPresse