ATP Vienna 2023: Lorenzo Sonego supera il primo turno delle qualificazioni

Dopo Andrea Vavassori anche Lorenzo Sonego si giocherà l’accesso al tabellone principale dell’ATP 500 di Vienna. Il numero 55 della classifica mondiale ha superato in due set l’ucraino Vitaly Sachko con il punteggio di 7-5 6-1 dopo un’ora e quarantacinque minuti di gioco.

Una buona partita per il piemontese, che ha concesso pochissimo nei propri turni di servizio, vincendo il 72% dei punti quando ha messo la prima. Sicuramente da rivedere la percentuale di realizzazione sulle palle break avute, visto che Sonego ne ha avute ben diciotto, sfruttandone cinque.

Ottima partenza nel match per Sonego che strappa il servizio nel secondo gioco all’avversario. Il vantaggio dell’azzurro, però, dura pochissimo, perchè Sachko ottiene l’immediato controbreak. Si segue l’andamento dei turni in battuta fino al nono game, quando Sachko conquista il break e si prepara a servire per il primo set. Sonego, però, riesce ad ottenere il controbreak immediato e poi strapppa ancora il servizio all’ucraino nel dodicesimo gioco, prendendosi il primo set per 7-5.

Sonego parte bene anche nella seconda frazione. Subito break in apertura per l’azzurro che si porta sul 3-0. Il piemontese non sfrutta cinque palle per salire anche sul 4-0, ma il secondo break arriva comunque nel sesto game. Avanti comodamente il numero 55 del mondo chiude il set sul 6-1.

Ostacolo francese per Sonego verso il tabellone principale, visto che il piemontese se la vedrà con Alexandre Muller, numero 85 della classifica mondiale, che ha battuto il sudafricano Lloyd Harris per 6-1 6-4.

FOTO: LaPresse