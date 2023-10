ATP Tokyo, Taylor Fritz sconfitto a sorpresa da Mochizuki: sorride Rune per le Finals

Sembra di giocare al “ciapanò” per quanto concerne la corsa alle ATP Finals di Torino. Con quattro posti ancora da assegnare, la situazione è ancora da definire, ma indubbiamente il torneo 500 di Tokyo poteva dare a tanti giocatori un’opportunità.

Tuttavia, tanti non hanno sfruttato la loro chance e sono usciti di scena. Ci si riferisce a Sascha Zverev, Hubert Hurkacz, Casper Ruud e oggi a Taylor Fritz. Può sorridere Holger Rune, eliminato subito dall’ATP250 di Stoccolma, che può mantenere l’ottavo e ultimo posto utile per giocare al Pala Alpitour, mentre Stefanos Tsitsipas ad Anversa ha la possibilità di allungare in maniera importante.

Una partita incredibile quella di Tokyo, dal momento che il californiano sembrava avere tutto sotto controllo. Il primo set vinto 6-0 contro il giapponese Shintaro Mochizuki (n.215 del ranking) aveva evidenziato la differente caratura tra i giocatori.

Dal secondo parziale, però, lo spartito è cambiato e il ventenne nipponico ha iniziato a far vedere colpi interessanti, sorprendendo il suo più blasonato avversario. Un incedere sul campo che ha permesso all’asiatico prima di portarsi a casa la seconda frazione sul 6-4 e poi di vincere la partita al tie-break del terzo 7-6 (2), recuperando un break di ritardo. Una sconfitta molto amara per Fritz, che quindi resta a 100 punti da Rune.

RACE 2023 AGGIORNATA

1 ✓ Novak Djoković SRB 8945 già qualificati

2 ✓ Carlos Alcaraz ESP 8445 già qualificati

3 ✓ Daniil Medvedev RUS 6935 già qualificati

4 ✓ Jannik Sinner ITA 4945 già qualificati

5 Andrey Rublev RUS 4275

6 Stefanos Tsitsipas GRE 3615

7 Alexander Zverev GER 3415

8 Holger Rune DEN 3110

9 Taylor Fritz USA 3010

