ATP Tokyo 2023, risultati 20 ottobre: continua la favola di Shintaro Mochizuki! In semifinale derby Shelton-Giron

Il torneo ATP 500 di Tokyo ha visto andare in scena nella giornata odierna tutti i quarti di finale del tabellone di singolare maschile dei Japan Open Tennis Championships 2023: in un main draw privo di italiani, non sono mancate comunque le sorprese.

Nella parte alta continua la favola della wild card di casa, il nipponico Shintaro Mochizuki, che piega in tre set l’australiano Alexei Popyrin per 7-5 2-6 7-5, ed in semifinale affronterà il russo Aslan Karatsev, che liquida l’altro australiano Alex De Minaur, numero 4 del seeding, con un perentorio 6-3 6-2.

Nella parte bassa il derby statunitense sorride a Ben Shelton, il quale elimina il connazionale Tommy Paul, testa di serie numero 5, per 7-6 (4) 6-3 e nel penultimo atto giocherà contro un altro statunitense, il qualificato Marcos Giron, che batte il canadese Félix Auger-Aliassime, numero 8 del seeding, per 6-1 6-4.

ATP 500 TOKYO 2023 – RISULTATI 20 OTTOBRE 2023

Shintaro Mochizuki batte Alexei Popyrin 7-5 2-6 7-5

Aslan Karatsev batte Alex De Minaur 6-3 6-2

Ben Shelton batte Tommy Paul 7-6 (4) 6-3

Marcos Giron batte Félix Auger-Aliassime 6-1 6-4

Foto: LaPresse