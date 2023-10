Tennis, Shelton e Karatsev si giocheranno il titolo all’ATP di Tokyo: finale che promette scintille

Una finale che si preannuncia entusiasmante a Tokyo. Il cemento giapponese offrirà agli spettatori un ultimo match sulla carta interessantissimo, tra un giovane virgulto in rampa di lancio ed un giocatore che, quando becca la settimana giusta, diventa una gatta da pelare tostissima per chiunque: l’edizione numero 49 è una questione tra Ben Shelton ed Aslan Karatsev.

Lo statunitense ha rischiato tantissimo nel derby contro Marcos Giron. Il numero 79 al mondo va vicinissimo al colpaccio, andando a servire per due volte per il match, ma si blocca e subisce la furiosa rimonta del semifinalista agli US Open, che si giocherà così la prima finale in carriera nel circuito maggiore.

Contro di lui ci sarà il ‘lupo cattivo’ Karatsev, che ha messo fine al sogno del giapponese Shintaro Mochizuki, arrivato fino al penultimo atto con una wild card. Ma l’entusiasmo del suo pubblico non basta contro il russo, che quando è in giornata potrebbe essere capace di battere tutti. Nemmeno la pioggia lo distrae dall’obiettivo, centrare la prima finale dopo tre semifinali perse in stagione.

Tra i due soltanto un precedente, che risale agli ultimi US Open: al terzo turno fu Shelton ad imporsi in quattro set con il punteggio di 67-4 3-6 6-2 6-0. Ma non era il Karatsev che, quando le cose vanno come devono andare, è capace di spolverare le righe a ripetizione. Ci attende una finale interessante e soprattutto divertente.

ATP TOKYO 2023, RISULTATI 21 OTTOBRE

B. Shelton b. M. Giron 6-7 7-6 6-4

A. Karatsev b. S. Mochizuki 6-3 6-4

Foto: LaPresse