WTA Nanchang 2023, risultati 20 ottobre: doppio successo per Leylah Fernandez, che vola in semifinale

Il maltempo concede una tregua e così oggi si disputano gli ottavi di finale della parte bassa e tutti i quarti del tabellone degli Jiangxi Open 2023 di tennis, torneo di categoria WTA 250, in corso sul veloce outdoor di Nanchang, in Cina: non ci sono azzurre in corsa nel main draw di singolare femminile.

Negli ottavi della parte bassa del tabellone la tedesca Laura Siegemund elimina la norvegese Ulrikke Eikeri con lo score di 6-1 6-3 e si regala la sfida contro la ceca Katerina Siniaková, che regola la transalpina Varvara Gracheva col punteggio di 6-4 6-3.

L’ultimo accoppiamento dei quarti di finale scaturisce dalle vittorie della bielorussa Aliaksandra Sasnovich, che supera la russa Valeria Savinykh per 6-3 6-2, e della canadese Leylah Fernandez, che batte la padrona di casa cinese You Xiaodi per 6-4 6-1.

Nei quarti di finale, invece, la russa Diana Shnaider batte la nipponica Nao Hibino col punteggio di 6-0 7-5 e nel penultimo atto sarà attesa dall’incrocio con la ceca Marie Bouzkova, abile a liquidare la colombiana Camila Osorio con lo score di 6-0 6-4.

Avanza in semifinale senza giocare la ceca Katerina Siniaková, che approfitta del forfait della tedesca Laura Siegemund, giunto dopo la vittoria degli ottavi, mentre centra la seconda vittoria in un giorno la canadese Leylah Fernandez, che va al penultimo atto dopo aver battuto la bielorussa Aliaksandra Sasnovich per 6-3 6-4.

