ATP Stoccolma 2023: Lorenzo Sonego esce di scena agli ottavi con il russo Kotov

Lorenzo Sonego manca una buona occasione di conquistare i quarti di finale nel torneo ATP di Stoccolma. Il piemontese si è arreso negli ottavi al russo Pavel Kotov, numero 109 della classifica mondiale, in due set con il punteggio di 6-4 7-5 dopo un’ora e quarantanove minuti di gioco.

Purtroppo Sonego ha avuto numerosi problemi al servizio, vincendo il 64% dei punti quando ha messo la prima, contro il 78% dell’avversario. Non sono nemmeno bastati ventidue vincenti al piemontese (16 quelli di Kotov), che ha, invece, commesso più errori non forzati (12 contro 7).

Il match inizia malissimo per Sonego, che perde a zero il primo turno in battuta. Un break decisivo nel set, visto che nei game con Kotov al servizio non si gioca. L’azzurro deve annullare un’altra palla break nel settimo gioco, provando a restare attaccato alla prima frazione. Il russo non concede nulla e va a chiudere per 6-4.

Nel secondo set succede di tutto e anche questa volta è il russo a strappare per primo il servizio, con il break ottenuto nel terzo game. La reazione di Sonego arriva nell’ottavo gioco, con il piemontese che riesce a recuperare il break di svantaggio e pareggiare sul 4-4.

Come detto, però, i capovolgimenti non mancano, visto che Kotov toglie ancora la battuta al piemontese. Sonego non molla e ottiene ancora il controbreak, ma clamorosamente il piemontese perde nuovamente il servizio. Avanti 6-5 Kotov non trema e chiude, staccando il biglietto per i quarti di finale.

FOTO: LaPresse