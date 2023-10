ATP Shanghai 2023: Stefano Napolitano, in tabellone principale un’occasione unica. Sonego pesca Sekulic

Potrebbe esserci un’occasione unica per Stefano Napolitano: a determinarlo è il sorteggio dei qualificati all’interno del tabellone principale del Masters 1000 di Shanghai. Il tutto dopo che, di fatto, l’australiano Marc Polmans, con una sconsiderata pallata al giudice di sedia, si è “guadagnato” la squalifica automatica dal match del turno finale di qualificazioni.

Il biellese, trovatosi con in mano la possibilità di sperimentare in main draw un 1000 diverso da Roma (due occasioni con due sconfitte al primo turno) per la prima volta in carriera, sfiderà infatti il kazako Beibit Zhukayev, numero 302 del ranking ATP e anche lui passato dalle forche caudine del tabellone cadetto.

Zhukayev, 22 anni, ha giocato soltanto due volte un match a livello ATP, e nessuno in un 1000: entrambe le volte è stato sconfitto, ad Astana un anno fa dall’olandese Botic van de Zandschulp e a Los Cabos quest’anno dal bielorusso Ilya Ivashka, che ha però trascinato al tie-break del terzo set. Nella sostanza, l’occasione di passare un turno in un 1000 diventa reciprocamente importantissima; in premio ci sarebbe il russo Karen Khachanov.

In questa discussione di tabellone principale entra anche Lorenzo Sonego, anche lui atteso al confronto con un qualificato. Nel caso, è l’australiano Philip Sekulic, che ha costretto al terzo set Lorenzo Musetti in quel di Chengdu nella scorsa settimana di tornei. Sia nell’uno che nell’altro caso i precedenti sono pari a zero.

