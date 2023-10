ATP Shanghai 2023, Stefano Napolitano al turno decisivo delle qualificazioni, fuori Lorenzo Giustino

Si sono aperte le qualificazioni del torneo ATP Masters 1000 di Shanghai, in Cina, che vedevano al via due azzurri, i quali hanno avuto alterne fortune nel primo turno: Stefano Napolitano è passato al secondo e decisivo turno, mentre Lorenzo Giustino è stato eliminato.

Stefano Napolitano, numero 18 del seeding cadetto, ha eliminato l’australiano Omar Jasika, superato con lo score di 6-1 7-5, maturato in un’ora e 32 minuti, e domani si giocherà l’accesso al tabellone principale contro un altro australiano, Marc Polmans, numero 4 del tabellone, che ha battuto il russo Alibek Kachmazov per 3-6 6-3 7-6 (3) dopo due ore e 57 minuti.

Lorenzo Giustino, testa di serie numero 23 delle qualificazioni, invece, è stato battuto dal tennista dello Zimbabwe Benjamin Lock, vittorioso con lo score di 7-6 (7) 3-6 6-4 dopo due ore e 53 minuti, il quale affronterà per un posto nel main draw l’altro australiano Rinky Hijikata, capofila del tabellone cadetto, che ha avuto la meglio nel match giocato contro il ceco Marek Gengel, sconfitto per 6-3 6-2 in un’ora e 23 minuti.

QUALIFICAZIONI ATP MASTERS 1000 SHANGHAI 2023

(1) Rinky Hijikata b. Marek Gengel 6-3 6-2

Benjamin Lock b. (23) Lorenzo Giustino 7-6 (7) 3-6 6-4

(4) Marc Polmans b. Alibek Kachmazov 3-6 6-3 7-6 (3)

(18) Stefano Napolitano b. Omar Jasika 6-1 7-5

Foto: LiveMedia/Roberto Bettacchi/SportReporter