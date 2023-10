ATP Pechino, settimo precedente tra Sinner e Alcaraz: regna l’equilibrio. Ma in un Challenger…

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfideranno domani per la settima volta nel circuito ATP in occasione della semifinale del China Open 2023, sul cemento outdoor di Pechino. L’azzurro e lo spagnolo si sono già affrontati sei volte in tornei di primo livello e al momento regna l’equilibrio, con un bilancio in perfetta parità di 3 successi per parte.

In realtà però il primo scontro diretto ufficiale tra i due risale al 2 aprile 2019, quando l’allora quindicenne Alcaraz (al debutto assoluto nel circuito cadetto grazie ad una wild card) si impose per 6-2 3-6 6-3 nel primo turno del Challenger di Alicante sulla terra battuta. Da quel giorno ne è passata di acqua sotto i ponti, dato che nel giro di pochi anni Carlos e Jannik si sono ormai abituati a giocare sui palcoscenici più importanti del panorama tennistico globale.

Il primo confronto a livello ATP si svolse poi nel 2021 al primo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy e anche in quel caso fu il talento murciano ad avere la meglio per 7-6 7-5. L’estate successiva fu invece favorevole al nostro portacolori, che vinse in quattro set agli ottavi di Wimbledon ed in rimonta nella finale dell’ATP 250 di Umago (sul rosso) per poi pagare dazio ai quarti degli US Open in cinque set mancando un match point.

L’altoatesino classe 2001 e l’iberico classe 2003 si sono incrociati nuovamente all’inizio di questa stagione nel cosiddetto Sunshine Double sul cemento americano, giocando due semifinali 1000 consecutive con esiti opposti. Alcaraz ha prevalso a Indian Wells per 7-6 6-3, Sinner si è poi rifatto a Miami trionfando per 6-7 6-4 6-2 e pareggiando nuovamente i conti negli head to head ATP.

Foto: Lapresse