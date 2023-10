ATP Pechino, Sinner ha giocato quasi fino a mezzanotte contro Dimitrov: Alcaraz arriva molto piÃ¹ riposato

Jannik Sinner, pur mettendo in evidenza delle crepe soprattutto a livello fisico, si è qualificato per le semifinali del ricco torneo ATP 500 di Pechino 2023, facendo un ulteriore passo avanti quasi definitivo nella Race verso le Finals di Torino. Il forte giocatore altoatesino, dopo aver sconfitto quest’oggi in tre set il bulgaro Grigor Dimitrov, se la vedrà domani al prossimo turno con il suo grande rivale spagnolo Carlos Alcaraz.

Il numero 7 del ranking mondiale non ha avuto un percorso di avvicinamento semplice alla semifinale e parte sicuramente sfavorito sulla carta contro il fenomeno iberico, in grande spolvero sin qui in Cina e con l’obiettivo di strappare a Novak Djokovic la leadership della classifica ATP entro fine anno. Alcaraz arriva inoltre al penultimo atto del torneo molto più riposato rispetto a Sinner.

L’azzurro ha infatti impiegato ben sei ore e mezza per aggiudicarsi i primi tre incontri della manifestazione, mentre il campione in carica di Wimbledon è stato in campo complessivamente 4 ore e 43 minuti per battere nell’ordine (sempre in due set) il tedesco Yannick Hanfmann, il nostro Lorenzo Musetti ed il norvegese Casper Ruud.

Vedremo inoltre se Jannik sarà in grado di recuperare in meno di 24 ore dallo sforzo odierno, visto che ha dovuto giocare contro Dimitrov quasi fino a mezzanotte (ora locale) dopo una vera e propria battaglia di due ore e mezza. L’attesissimo match tra Sinner e Alcaraz è in programma domani non prima delle 13.30 italiane (le 19.30 locali).

Foto: Lapresse