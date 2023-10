Calcio, Serie A: Colombo trascina il Monza contro il Sassuolo, 0-0 tra Torino e Verona

Un Colombo in grande spolvero regala il successo al Monza sul campo del Sassuolo (1-0), mentre Torino e Verona chiudono sullo 0-0. Terminano così le prime due gare di questo lunedì 2 ottobre valide per la settima giornata di Serie A.

A Reggio Emilia i padroni di casa partono subito forte, ma Laurienté centra Di Gregorio. Il Monza prova a reagire, ma è di nuovo il portiere brianzolo protagonista poco dopo la mezz’ora su Berardi, mentre ancora Laurienté spedisce alto poco prima dell’intervallo.

La ripresa si apre con la squadra di Palladino in avanti e ad un passo dal gol, ma Kyriakopoulos non inquadra lo specchio su assist di Colpani. I biancorossi continuano a spingere, ma Consigli salva su Colombo.

Al 66’ lo stesso Colombo va in rete dopo aver puntato Erlic e spedito in fondo al sacco. Il Monza continua a spingere, ma il suo tentativo finisce sopra la traversa. Quindi l’attaccante scuola Milan va ancora a segno, ma l’arbitro annulla dopo check Var.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Nell’altra gara delle 18.30, il Torino parte subito forte, ma Seck manda di poco a lato dopo 2’. I granata tengono la sfera, mentre i gialloblù badano soprattutto a difendersi in avvio, ma escono nel corso del primo senza però riuscire a costruire grandi occasioni e anzi rischiano di subire gol nel recupero: decisivo Montipò che salva su Lazaro.

Anche nella ripresa il match rimane bloccato. Al 69’ Tameze non riesce a bucare Montipò con un colpo di testa da buona posizione, mentre Schuurs, in proiezone offensiva, non inquadra lo specchio.

Foto: LaPresse