ATP Pechino 2023, Medvedev si lamenta per le palle pesanti: “Sono uno scherzo per giocare sul cemento”

Vittoria importante per Daniil Medvedev ai quarti di finale dell’ATP 500 di Pechino. Il russo ha faticato forse più del previsto contro il francese Ugo Humbert, ma alla fine è riuscito a imporsi per 6-4 3-6 6-1 dopo due ore e 7 minuti di gioco, conquistando l’accesso per la sua 19ma semifinale tra ATP 500, Masters 1000 e Grand Slam su cemento.

Nonostante il successo però, sono arrivate delle polemiche da parte di Medvedev, che si è lamentato per le palle troppo pesanti che si continuano a usare nel circuito maschile: “Queste palle sono uno scherzo per giocare sul cemento. Non è normale perdere il mio servizio e poi vincere il set per 6-1. Giocare con queste palle è come giocare sulla terra battuta”.

Il classe 1996 ha poi parlato delle sue grandi ambizioni per il futuro: “Vorrei difendere alcuni dei miei titoli e, alla fine della mia carriera, essere campione in tutti i principali tornei su cemento”.

In semifinale a Pechino Medvedev dovrà vedersela con il tedesco Alexander Zverev (la testa di serie numero 8). Quest’ultimo ha battuto il cileno Nicolas Jarry per 6-1 6-7(5) 6-3 nell’altro quarto di finale della parte bassa del tabellone.

