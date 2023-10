ATP Pechino 2023: Alcaraz supera di slancio Ruud, Zverev-Medvedev l’altra semifinale

Va tutto come deve andare nell’ATP 500 di Pechino. Tre partite in cui i favoriti sono potuti uscire a braccia alzate, approdando così in semifinale ed attendendo il ‘quarto elemento’ tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov. Con Carlos Alcaraz come spettatore interessato della sfida tra l’azzurro e il bulgaro.

L’iberico non ha avuto problematiche nella riedizione della finale degli US Open 2022 con Casper Ruud. La partenza falsa, con cinque palle break non sfruttate ed il conseguente 3-0 nel primo set viene immediatamente metabolizzata, con la prima testa di serie del seeding che fa poi a fette il suo avversario lasciandogli le briciole.

Paradossalmente sono le altre due partite, con un favorito netto, a regalare più emozioni. Daniil Medvedev riesce finalmente a togliersi dalla spalla quel macigno di nome Ugo Humbert, che lo aveva battuto nei due precedenti. Gli spettri sembravano essersi ripresentati quando il transalpino è riuscito a portare lo scontro al terzo, ma il russo non ha perso la calma dominando poi la frazione decisiva.

Per lui ci sarà Alexander Zverev, che ha avuto ragione di Nicolas Jarry dopo una dura battaglia. Cileno non pervenuto nella prima frazione, ma resiste nella seconda, riuscendo ad approfittare dell’occasione che gli capita fra le mani nel tiebreak. Ma i passaggi a vuoto in battuta non lo aiutano, e con un break nel sesto gioco il tedesco firma l’ottava semifinale stagionale, la terza negli ultimi quattro tornei, che testimonia come il ventiseienne abbia ormai archiviato il brutto infortunio di un anno e mezzo fa.

ATP PECHINO 2023, RISULTATI 2 OTTOBRE

D. Medvedev b. U. Humbert 6-4 3-6 6-1

A. Zverev b. N. Jarry 6-1 6-7 6-3

C. Alcaraz b. C. Ruud 6-4 6-2

