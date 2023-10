ATP Parigi-Bercy, Sinner avrà finalmente lo status di quarta testa di serie: cosa cambia nel sorteggio

Il tabellone a 56 dell’ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023 terrà conto del ranking ATP di lunedì scorso per determinare le 16 teste di serie in singolare, quindi Jannik Sinner sarà il numero 4 del main draw, e questo comporterà per l’azzurro diversi vantaggi.

Jannik Sinner, numero 4, potrà incontrare uno tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz soltanto in semifinale, mentre potrà ritrovare Daniil Medvedev soltanto in finale. Ai quarti potrà esserci, infine, l’incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alla 8, ovvero Andrey Rublev, Holger Rune, Stefanos Tsitsipas e Casper Ruud.

Agli ottavi Sinner potrà incontrare, invece, una delle alle teste di serie dalla 13 alla 16, ovvero Alex de Minaur, Frances Tiafoe, Ben Shelton e Karen Khachanov. L’azzurro, rientrando tra le prime 8 teste di serie, usufruirà, inoltre, di un bye al primo turno, entrando in gioco direttamente ai sedicesimi.

LE FASCE DEL SORTEGGIO

Dopo aver sorteggiato le posizioni di tutti i tennisti non testa di serie ed aver assegnato le posizioni nella parte alta al numero 1 del seeding e nella parte bassa al numero 2, si sorteggeranno le posizioni delle teste di serie 3 e 4, per determinare chi sarà il favorito nel secondo e chi nel terzo quarto del tabellone.

Si proseguirà con il sorteggio delle teste di serie dalla 5 alla 8, che potranno incrociare le prime quattro soltanto ai quarti. Si passerà poi alle teste di serie dalla 9 alla 12, che potranno incrociare agli ottavi proprio le teste di serie dalla 5 alla 8, ed ai numeri tra il 13 ed il 16 del seeding, che avranno gli ipotetici ottavi contro i migliori quattro.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Sascha Feuster