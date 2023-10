ATP Vienna, Jannik Sinner: “Sono molto attento ai dettagli, nei quarti dovrò alzare il livello di gioco”

La parola d’ordine è migliorare. E’ una sorta di mantra per Jannik Sinner in quest’ultima parte di stagione, ma in realtà è un qualcosa che lo caratterizza da sempre. L’altoatesino ha fatto del duro lavoro sul campo da gioco e in palestra il proprio credo e i miglioramenti in vari aspetti del suo tennis sono perfettamente rappresentati dai riscontri.

Jannik ha confermato la propria tradizione nel confronto con gli altri italiani negli ottavi di finale dell’ATP500 di Vienna, ottenendo l’undicesima vittoria in altrettanti match. A cadere sotto i colpi del classe 2001 del Bel Paese è stato Lorenzo Sonego, costretto a subire la quarta sconfitta in fila.

“Sono molto contento di come ho giocato i punti importanti. Con Lorenzo ci conosciamo bene e quindi credo di aver fatto la differenza in questo. Sto lavorando per migliorare in tutto quello che faccio e quindi sono molto attento ai particolari“, ha dichiarato il 22enne nostrano ai microfoni di Tennis Tv.

Alla domanda sulle tante giocate a rete, specie del secondo set, Sinner ha aggiunto: “Sono cose su cui sto lavorando da tempo e anche in questo match ho cercato di farlo anche per non dare troppi riferimenti a Sonego che sa quali siano le mie caratteristiche. Mi fa piacere che ci sia una crescita anche da questo punto di vista“.

E in vista dei quarti di finale, dove giocherà contro Frances Tiafoe, le idee sono molto chiare: “Devo tenere alto il livello di concentrazione perché so che in questo modo posso esprimermi al meglio. Chiaramente, più avanti si va e più dovrò salire di livello per arrivare in fondo“.

