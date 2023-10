WTA Elite Throphy Zhuhai 2023, risultati 27 ottobre: Haddad Maia, Zheng e Zhu conquistano l’accesso alle semifinali

Si sono delineate le semifinali del WTA Elite Trophy 2023, in corso di svolgimento a Zhuhai. In quello che può essere ribattezzato il Masters B, aveva già centrato la qualificazione la russa Daria Kasatkina, che ora se la vedrà con la brasiliana Beatriz Haddad Maia. La sudamericana ha superato nello scontro diretto la francese Caroline Garcia con il punteggio di 6-1 7-6 dopo un’ora e quaranta minuti di gioco.

Un altro scontro diretto per l’accesso alle semifinali era quello tra la padrona di casa Zheng Qinwen e la lettone Jelena Ostapenko, entrambe con una vittoria dopo il primo match. La cinese ha staccato il biglietto per il prossimo turno, imponendosi in tre set per 6-4 1-6 6-2 ed ora se la vedrà nel derby cinese con la connazionale Zhu Lin.

Una qualificazione clamorosa quella di Zhu, che deve ringraziare Veronika Kudermetova, ma anche l’incredibile crollo da parte di Liudmila Samsonova. Quest’ultima aveva rimontato un set di svantaggio e si trovava avanti per 5-2 con due match point sul proprio servizio, subendo il pazzesco recupero della connazionale, che ha vinto cinque game consecutivi, chiudendo 7-5. Alla fine nel girone si sono trovate tre giocatrici con un record di 1-1, ma è passata Zhu per la miglior differenza set.

RISULTATI WTA ELITE TROPHY 2023 (27 OTTOBRE)

Haddad Maia (Bra) b. Garcia (Fra) 6-1 7-6

Kudermetova (Rus) b. Samsonova (Rus) 6-3 3-6 7-5

Zheng (Chn) b. Ostapenko (Lat) 6-4 1-6 6-2

Foto: LaPresse