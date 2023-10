ATP Parigi-Bercy, Lorenzo Sonego nelle qualificazioni: chi affronterà per accedere al tabellone

Lorenzo Sonego sarà costretto a disputare le qualificazioni per accedere al tabellone principale del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il tennista italiano, reduce dalla sconfitta nel derby con Jannik Sinner al secondo turno del torneo ATP 500 di Vienna, dovrà passare dalla tagliola dei turni preliminari e il primo turno si preannuncia durissimo.

Il piemontese, attuale numero 52 al mondo, sarà infatti chiamato a fronteggiare l’austriaco Dominic Thiem. Il 30enne è crollato al 99mo posto nel ranking ATP, ma ha vinto gli US Open nel 2020 e ha disputato altre tre Finali a livello Slam (Australian Open nel 2020, Roland Garros nel 2018 e nel 2019). Lorenzo Sonego è in vantaggio nei precedenti per 2-1: il 28enne ha vinto quest’anno al primo turno del Masters 1000 di Miami e due anni fa agli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma, mentre nel 2019 fu l’austriaco a imporsi nella semifinale di Kitzbuehel.

In caso di vittoria, Lorenzo Sonego affronterebbe il vincente del confronto tra il francese Arthur Rinderknech (numero 82) e l’australiano Christopher O’Connell (numero 61). L’azzurro non ha mai incrociato il transalpino, mentre contro l’oceanico ha perso pochi mesi fa nell’ottavo di finale di Stoccarda. Il nostro portacolori è obbligato a vincere due partite per accedere al tabellone del Masters 1000 di Parigi-Bercy, in caso di stop nella finale delle qualificazioni dovrà eventualmente sperare di essere lucky loser come è già successo a Vienna.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Sascha Feuster