ATP Parigi-Bercy 2023: a che ora il sorteggio e dove vederlo in streaming

La stagione dei Masters 1000 è arrivata ormai alla conclusione e come sempre a chiudere il tutto sarà il torneo di Parigi-Bercy, davvero l’ultimissima occasione per coloro che stanno ancora cercando un posto alle ATP Finals di Torino. Un problema che non ha Jannik Sinner, numero quattro del mondo e della race, che sarà anche la quarta testa di serie sul cemento parigino, con l’obiettivo di provare a conquistare il suo secondo 1000 della carriera dopo quello in estate a Toronto.

Torna in campo il numero uno del mondo Novak Djokovic, che si prepara a vivere un finale di stagione infuocata tra ATP Finals e Coppa Davis (proprio come l’altoatesino). Ci saranno anche Carlos Alcaraz, che ha assicurato nei giorni scorsi sul suo stato fisico, e poi anche Daniil Medvedev.

Lo scorso anno a vincere il torneo fu Holger Rune ed il danese spera di potersi ripetere. Sotto la guida di Boris Becker qualche buon segnale a Basilea si è visto, ma soprattutto Rune ha bisogno di punti per raggiungere Torino. Una lotta serrata con i vari Taylor Fritz, Casper Ruud ed Hubert Hurkacz. Il tutto senza dimenticare Ben Shelton, possibile mina vagante in quest’ultimo 1000 dell’anno.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario del sorteggio del tabellone del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Non ci sarà una diretta televisiva, ma l’evento potrà essere seguito sul canale YouTube del Rolex Paris Masters.

CALENDARIO SORTEGGIO ATP PARIGI-BERCY 2023

Venerdì 27 Ottobre 2023

ore 19.30: Sorteggio tabellone ATP Parigi-Bercy 2023

PROGRAMMA SORTEGGIO ATP PARIGI-BERCY 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Non c’è diretta televisiva

Diretta streaming: Canale YouTube Rolex Paris Masters

