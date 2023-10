Il tabellone di Jannik Sinner a Parigi-Bercy: possibile incrocio con Rublev per il 4° posto!

Jannik Sinner si presenta al Masters 1000 di Parigi-Bercy come testa di serie numero 4 del tabellone e usufruirà di un bye al primo turno. Il tennista italiano esordirà dunque direttamente al secondo turno contro il vincente del confronto tra lo statunitense McDonald e un qualificato. Avvio ampiamente favorevole all’azzurro, che dovrà poi stare molto attento agli ottavi di finale, visto che potrebbe trovarsi di fronte il sempre rognoso australiano Alex de Minaur (tds numero 13), l’eterno britannico Andy Murray o la wild-card francese Bonzi.

Jannik Sinner ha tutte le carte in regola per spingersi fino ai quarti di finale, dove potrebbe andare in scena un nuovo capitolo della saga con il russo Andrey Rublev. Sarebbe uno scontro diretto per il quarto posto nel ranking ATP alla vigilia delle Finals di Torino. Il cammino iniziale del russo non sembra per nulla complicato: bye, un qualificato, poi probabilmente lo statunitense Paul (favorito nello spicchio con i francesi Gasquet e Mannarino).

Jannik Sinner potrebbe volare in semifinale dove potrebbe palesarsi una super sfida con Novak Djokovic. Il fenomeno serbo è chiaramente il grande favorito nella parte alta del tabellone: bye, poi uno tra Kecmanovic ed Etcheverry, attenzione al possibile ottavo di finale con il talentuoso americano Ben Shelton e poi un probabile quarto o contro lo statunitense Fritz o contro il danese Rune (il nordico potrebbe incrociare Matteo Arnaldi al secondo turno, atteso al debutto dallo svizzero Stan Wawrinka).

Dall’altra parte del tabellone il super favorito è lo spagnolo Carlos Alcaraz, ma spiccano anche il greco Stefanos Tsitsipas, il tedesco Alexander Zverev, il russo Daniil Medvedev, il norvegese Casper Ruud e il polacco Hubert Hurkacz. Di seguito il tabellone di Jannik Sinner al Masters 1000 di Parigi-Bercy .

TABELLONE JANNIK SINNER AL MASTERS 1000 DI PARIGI-BERCY

Primo turno: bye

Secondo turno: vincente di McDonald-qualificato

Ottavi di finale: vincente de Minaur-Murray vs Bonzi-qualificato

Quarti di finale: probabile Rublev (atteso prima da un qualificato e poi dal vincente di Paul-Gasquet vs Mannarino-qualificato)

Semifinale: probabile Djokovic (atteso da un possibile ottavo con Shelton e da un quarto contro Rune o Fritz)

Finale: dall’altra parte del tabellone spiccano Alcaraz, Medvedev, Tsitsipas, Ruud, Hurkacz

TABELLONE MASTERS 1000 DI PARIGI-BERCY

Djokovic (SRB) [1]-Bye

Kecmanovic (SRB)-Etcheverry (ARG)

Griekspoor (NED)-Eubanks (USA)

Davidovich Fokina (ESP)-Shelton (USA) [15]

Fritz (USA) [9]-Baez (ARG)

Qualificato/Special Exempt-Fils (FRA)

Wawrinka (SUI)-Arnaldi (ITA)

Bye-Rune (DEN) [6]

Sinner (ITA) [4]-Bye

Qualificato/Special Exempt-McDonald (USA)

Qualificato/Special Exempt-Bonzi (FRA) [WC]

Murray (GBR)-de Minaur (AUS) [13]

Paul (USA) [12]-Gasquet (FRA) [WC]

Qualificato/Special Exempt-Mannarino (FRA)

Qualificato/Special Exempt-Qualificato/Special Exempt

Bye-Rublev [5]

Ruud (NOR) [8]-Bye

Monfils (FRA)-F. Cerundolo (ARG)

Lehecka (CZE)-Bautista Agut (ESP)

Korda (USA)-Hurkacz (POL) [11]

Tiafoe (USA) [14]-Bublik (KAZ)

Jarry (CHI)-Popyrin (AUS)

Dimitrov (BUL)-Musetti (ITA)

Bye-Medvedev [3]

Tsitsipas (GRE) [7]-Bye

Auger-Aliassiem (CAN)-Struff (GER)

Humbert (FRA)-Qualificato/Special Exempt

Qualificato/Special Exempt-Zverev (GER) [10]

Khachanov [16]-Purcell (AUS)

Djere (SRB)-van Assche (FRA) [WC]

Muller (FRA) [WC]-Norrie (GBR)

Bye-Alcaraz (ESP) [2]

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Sascha Feuster