ATP Finals 2023, Jannik Sinner stabilisce un nuovo primato con la qualificazione a Torino

Si sapeva che la partita odierna contro l’americano Marcos Giron avesse una valenza particolare per Jannik Sinner. L’altoatesino, impegnato nel secondo turno del Masters1000 di Shanghai (Cina), era consapevole che la vittoria contro lo statunitense si sarebbe tradotta in qualificazione matematica per le ATP Finals 2023. Il 22enne nostrano ce l’ha fatta, imponendosi 7-6 (7) 6-2 e quindi staccando il biglietto per l’appuntamento a Torino.

Sinner ha dunque centrato l’obiettivo stagionale e ha stabilito un nuovo primato. Jannik è diventato il più giovane italiano di sempre a conquistare la qualificazione diretta al Master. Nel 2021, subentrando all’infortunato Matteo Berrettini, il classe 2001 del Bel Paese era già diventato l’italiano più giovane a prendere parte al’evento.

Sfogliando l’album dei ricordi, l’altoatesino è il quarto rappresentante tricolore a raggiungere questo traguardo. Prima di lui c’erano riusciti Adriano Panatta nel 1975, Corrado Barazzutti nel 1979 e Berrettini nel 2019 e nel 2021. Jannik e Matteo, tra l’altro, sono gli unici ad aver vinto una partita al Master in singolare.

Sinner, per quanto fatto vedere in stagione, si presenta con ambizioni e si augura di spingersi il più avanti possibile nel confronto con i migliori giocatori del circuito.

