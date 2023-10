Atletica, l’Italia conquista il bronzo ai Mondiali militari di mezza maratona. Chiappinelli, Meucci e Yaremchuk in luce

L’Italia è stata grande protagonista ai Mondiali militari di mezza maratona, andati in scena nella giornata odierna a Lucerna (Svizzera). La squadra maschile ha conquistato la medaglia di bronzo alle spalle di Marocco e Francia, precedendo Bahrain e Turchia. Yohanes Chiappinelli è stato il miglior azzurro al traguardo: il senese dei Carabinieri ha concluso in settima posizione con il tempo di 1h02:36, precedendo Daniele Meucci (il pisano dell’Esercito ha chiuso al nono posto in 1h03:24).

I toscani hanno convinto ancora una volta sulla distanza, dopo essere stati rispettivamente undicesimo e decimo in Maratona ai Mondiali di Budapest. Giuseppe Gerratana ha tagliato il traguardo in sedicesima piazza (Aeronautica, 1h04:27), mentre Ahmed Ouhda si è fermato al diciottesimo posto (Esercito, 1h04:41). A vincere la gara è stato il marocchino Mohamed Reda El Aaraby, già secondo alla Maratona di New York nel 2021 e oggi capace di imporsi con il tempo di 1h01:29 davanti al tanzaniano Alphonce Simbu (1h01:30) e al connazionale Yassine El Alami (1h01:31).

La squadra femminile ha invece concluso al quarto posto alle spalle di Bahrain, Marocco e Tanzani. Sofiia Yaremchuk, portacolori dell’Esercito, ha concluso in nona posizione (1h10:47) dopo essere stata undicesima poche settimane fa ai Mondiali di corsa su strada. La carabiniera Giovanna Epis ha terminato in tredicesima posizione (1h11:53). L’altra carabiniera Giovanna Selva ha fatto il proprio debutto sulla distanza e ha tagliato il traguardo al quindicesimo posto (1h12:34), mentre la carabiniera Michela Cesarò ha chiuso 25ma (1h16:21). La bahrainita Violah Jepchumba ha vinto la gara (1h07:59) davanti alla connazionale Ruth Jebet (1h08:22) e alla tanzaniana Magdalena Shauri (1h08:40).

Foto: programma FIDAL