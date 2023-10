Atalanta-Sturm Graz, quando la prossima partita di Europa League? Data, programma, orario, tv, streaming

Atalanta-Sturm Graz: guardare alla gara odierna provando a proiettarsi anche sul “return match”, in un calendario che arriverà così alla quarta tappa di sei nel Girone D dell’Europa League 2023-2024.

Gli uomini di Gasperini non vogliono prendersi pause per mirare al primo obiettivo stagionale continentale: quello di passare il turno per accedere alla fase ad eliminazione diretta di una competizione nella quale la “Dea” vuole essere una delle formazioni più accreditate per la vittoria finale.

Il match tra Atalanta e Sturm Graz, che si disputerà alle 21.00 di giovedì 9 novembre, sarà visibile su Sky Sport e in streaming su DAZN, NOW e SkyGo. Di seguito tutti i dettagli per non perdersi neppure un secondo della partita fra i cechi e i capitolini.

ABBONATI A DAZN DA 30,99 € AL MESE. SCONTO PER IL VOUCHER ANNUALE

CALENDARIO EUROPA LEAGUE 2023-2024

Giovedì 9 novembre

Ore 21.00 Atalanta-Sturm Graz – Diretta tv su Sky Sport (da definire su Tv8)

PROGRAMMA ATALANTA-STURM GRAZ: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Diretta tv su Sky Sport (da definire su Tv8)

Diretta streaming: Now Tv, Sky Go e DAZN

Foto: LaPresse