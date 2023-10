Cosa cambia per il Milan nella classifica del girone di Champions League: 8 punti potrebbero bastare per la qualificazione?

Il Milan continua a tentennare in Champions League. Dopo i due pareggi a reti bianche ottenuti contro Borussia Dortmund e Newcastle, i rossoneri sono stati travolti dal PSG con un secco 3-0. Gli uomini di Pioli hanno perso nettamente in casa della corazzata francese e ora si trovano all’ultimo posto nel gruppo F con appena due punti all’attivo. La compagine meneghina insegue Dortmund e Newcastle a due lunghezze di distacco, mentre il PSG comanda con 6 punti all’attivo quando siamo a metà della fase a gironi.

Il Milan resta comunque in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale, ma dovrà decisamente cambiare passo nel girone di ritorno. Si ritornerà in campo tra un paio di settimane a San Siro per incrociare il PSG: provare a strappare punti a Mbappé e compagni appare complicato, ma i padroni di casa avranno il compito di provarci. Contemporaneamente si dovrà guardare il risultato di Dortmund-Newcastle (ieri hanno vinto i teutonici), per scoprire su chi davvero fare la corsa: un pareggio le limiterebbe entrambe.

Dopo la sosta per le Nazionali, il Milan avrà il doppio impegno contro tedeschi e inglesi. La missione è chiara: raccogliere sei punti. Chiudere a quota otto punti, infatti, potrebbe seriamente permettere di superare il turno, ma naturalmente dipenderà dall’esito dello scontro diretto tra le due avversarie dirette e da cosa faranno contro il PSG. I francesi saranno implacabili oppure avranno dei passaggi a vuoto, come successo nella seconda giornata quando persero per 4-1 contro il Newcastle?

CLASSIFICA GIRONE F CHAMPIONS LEAGUE (dopo 3 partite)

1. PSG 6 punti (+2 differenza reti)

2. Borussia Dortmund 4 punti (-1 differenza reti)

3. Newcastle 4 punti (+2 differenti reti)

4. Milan 2 punti (-3 differenza reti)

