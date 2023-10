A che ora Inter-Benfica oggi in tv, Champions League: canale, programma in chiaro, streaming, formazioni

Oggi la Champions League torna protagonista con la seconda giornata. Tra le squadre impegnate in questo martedì c’è l’Inter, che alle ore 21.00 se la vedrà contro il Benfica per conquistare punti importanti nel gruppo D, in una riedizione dello scontro ai quarti di finale dello scorso anno.

I nerazzurri non sono partiti al meglio con il pareggio strappato in extremis contro la Real Sociedad e necessitano di una vittoria per poter tenere intatte le proprie speranze di qualificazione. I portoghesi, ko nel debutto continentale contro il Red Bull Salisburgo al Da Luz, hanno riavviato un nuovo ciclo, supportati però anche dall’esperienza di Angel Di Maria, autore del gol vittoria contro il Porto.

Nerazzurri che dovrebbero tornare con il solito assetto offensivo Thuram-Lautaro Martinez, con l’argentino carico a pallettoni dopo il poker dalla panchina segnato con la Salernitana. Sulle fasce Dumfries e Dimarco, ma Darmian spinge per una maglia. Dall’altra parte Schmidt conferma il suo 4-2-3-1, con Di Maria, Rafa Silva e Joao Mario alle spalle di Petar Musa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Inter-Benfica, match valido per la 2a giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5 (in chiaro), Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 253. La diretta streaming sarà presente su NOW, Infinity+, Mediaset Infinity, Sky Go. Non mancherà, ovviamente, la diretta live testuale sul nostro sito OA Sport.

CALENDARIO INTER-BENFICA (3 OTTOBRE)

Martedì 3 ottobre

Ore 21.00 – Inter-Benfica – Diretta tv su Canale 5 (in chiaro), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 253. Diretta streaming su NOW, Infinity+, Mediaset Infinity, Sky Go. Diretta live testuale su OA Sport

PROGRAMMA INTER-BENFICA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Canale 5 (in chiaro), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 253

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Mediaset Infinity, Sky Go

Diretta live testuale: OA Sport

INTER-BENFICA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: S. Inzaghi.

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Bah, Morato, Otamendi, Aursnes; Kokcu, Joao Neves; Di Maria, Rafa Silva, Joao Mario; Musa. Allenatore: Schmidt.

Foto: LaPresse